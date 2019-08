EBG: Veerdienst zorgt voor veel werkgelegenheid

'Dit brengt zóveel werkgelegenheid met zich mee. Prachtig voor de mensen die hier wonen en werken.' Met name het logistieke onderdeel zal voor veel werk zorgen, verwacht Boxmeer. Hij benadrukt wel dat hij het dan heeft over de verre toekomst.

Vorige week woensdag werd bekend dat een Schotse reder plannen heeft voor een nieuwe veerdienst tussen de Eemshaven en Rosyth, bij Edinburgh. Er moet nog veel gebeuren om de boot te laten varen, maar de eerste reacties bij het bedrijfsleven en onder toeristen waren alvast positief.

Contacten en contracten

De eerste contacten met de Schotse reder, TEC-Farragon, werden gelegd via het EBG, de organisatie die de economie in het aardbevingsgebied moet stimuleren. Boxmeer: 'We proberen gezamenlijk een rode loper uit te leggen.' EBG werkt hierbij nauw samen met partijen als Provincie, Groningen Seaports, Sealine Terminals of de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland).

'Onze rol is gebruik maken van ons netwerk', zegt EBG-voorzitter Emme Groot. 'Het begint met ambitie, daarna moeten de contracten worden gemaakt. Dat stadium hebben we nog niet bereikt.' Hij heeft wel een idee waarom de Schotse rederij voor Groningen heeft gekozen en niet voor bijvoorbeeld Rotterdam.

Korte lijnen

'In Groningen kunnen alle spelers – en dat zijn er veel - elkaar makkelijk vinden. We kunnen hier snel organiseren, snel schakelen. Korte lijnen, daar onderscheidt het Noorden zich in.'

EBG doet nu een klein stapje terug, maar zal een rol spelen als dat nodig is. 'Misschien komen wij weer in beeld bij de financiering.'

Maar wanneer is het dan zover, wanneer gaat de ferry varen? Aanvankelijk gingen er stemmen op dat de veerdienst al eind oktober in gebruik zou gaan. Logisch gezien de nieuwe deadline van de Brexit van 31 oktober en ook logisch gezien de ambities van zowel de Schotse rederij als Groningse bedrijven en overheden. Maar er moet nog een hoop gebeuren, dus de verwachting is dat het langer gaat duren.

Groot hoopt dat het voor de jaarwisseling een lijndienst is opgezet. 'Voordat zo'n schip de haven binnen kan moet er natuurlijk veel onderzoek worden gedaan, vooral op veiligheidsniveau. Faciliteiten op de wal moeten worden aangepast. Eind oktober is te ambitieus.'

Aanbod creëert vraag

Maar goed nieuws blijft het. Groot: 'Deze ontwikkeling trekt nieuwe bedrijvigheid aan. Aanbod creëert ook vraag. Op tal van vlakken liggen er kansen. Zeker ook voor de Eemshaven als zodanig. Als aanvoerhaven voor de rest van Noord- Europa en het toerisme.'

