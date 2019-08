Nieuwe brandstof: de grasbriket uit het Westerkwartier

Bij Staatsbosbeheer in het Westerkwartier loopt op dit moment een proef, waarbij briketten worden gemaakt van grasmaaisel uit de natuurterreinen. De briketten kunnen worden gestookt in biomassacentrales.

Naast de briketten wordt van het maaisel ook voedselbrokjes gemaakt die geschikt zijn voor kleine huisdieren, zoals konijen en cavia's.

Twee-en-halve kilo levert evenveel energie als een liter diesel

Uitvinder van de grasbriketten is Tom van Til. In een tent bij de werkschuur van Staatsbosbeheer in Peebos staat zijn uitvinding opgesteld. Het is eigenlijk een lopende band waar het gehakselde grasmaaisel er aan de ene kant in gaat en aan de andere kant als ronde schijven geperst gras weer uitkomt.

'Twee-en-halve kilo van dit droge, geperste maaisel, levert net zo veel energie op als een liter diesel', zegt Van Til. Van zuiver hooi, dus gedroogd gras zonder kruiden en riet, worden de voedselbrokjes geperst.



De verschillende toepassingen van gras. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Nieuwe mogelijkheid met gras

Staatsbosbeheer, dat voortdurend op zoek is naar nuttige toepassingen voor de grote hoeveelheden gemaaid gras die uit de natuurgebieden komen, kwam toevallig in contact met Van Til.

Marieke de Boer: 'We maaien heel veel gras. Het meeste verkopen we als veevoer aan boeren. Een deel daarvan is niet geschikt, omdat er kruiden en andere planten in zitten die giftig zijn voor vee. Met deze briketten hebben we weer een andere mogelijkheid in handen om gras te verwaarden.'

Van Til is ervan overtuigd dat zijn briketten een grote toekomst hebben. 'We zijn op zoek naar alternatieve brandstoffen. Dit is er een van.'