Droogte houdt aan: 'Gelukkig worden de dagen weer korter'

Bij waterschap Hunze en Aa's worden deze week meerdere kades geïnspecteerd. Vorige week inspecteerden ze alleen de kade langs het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem, waar inmiddels wel gestopt is met het beregenen. Deze week inspecteren ze ook het Slochterdiep en het Drents Diep op droogtescheuren.

Verdamping

'De veiligheid van de dijken is nog goed', benadrukt inspecteur Henk van Norel. Toch blijft het waterschap alert. 'Het warme weer van deze week heeft toch wel enige invloed, al moet je dijken ook weer niet tè nat maken.'

Wat volgens Van Norel wel in hun voordeel werkt, is dat de dagen weer wat korter worden. 'Daardoor is er iets minder verdamping. Je kunt het zelf ook zien in je tuin: 's ochtends en 's avonds is het gras al een beetje vochtig.'

Grondwater

De grondwaterstand in het Groningse deel van Hunze en Aa's heeft nog altijd te kampen met flinke tekorten, maar de situatie is wel stabiel. Hier is nog genoeg aanvoer van water.

Hetzelfde beeld schetst Noorderzijlvest. 'We kunnen nog steeds water vanuit het IJsselmeer halen', laat woordvoerder Henry Frieswijk weten.

Regenval

Door de regenval van begin augustus is het watertekort iets ingelopen, meldt Frieswijk. 'Van 180 naar 160 millimeter. Maar door het warme, droge weer van deze week zal dat wellicht weer iets oplopen.'

Medewerkers van Hunze en Aa's meten scheuren op de dijk tussen Steendam en Tjuchem (foto: Martin Drent)

Ook bij Hunze en Aa's zijn ze blij met de regenval van eerder deze maand. 'De neerslag van de afgelopen periode maakt dat we deze droogte nog makkelijk kunnen hebben.' Een beregeningsverbod is volgens beide waterschappen in onze provincie vooralsnog dan ook niet noodzakelijk.

Beregening

Noorderzijlvest heeft één veendijk in haar gebied, de Hoornsedijk. Frieswijk: 'Die wordt zo vaak als nodig beregend.'

Hunze en Aa's beregende afgelopen weken de dijk bij Steendam-Tjuchem. 'Dat zijn we nu wel aan het afbouwen', meldt Van Norel. 'Ik verwacht dat dat met enkele weken wel klaar is. De andere dijken zijn allemaal nog nat genoeg.'

