Kindcentrum Leens voor het eerst in gebruik

Kinderen van de CBS de Regenboog en OBS de Lydinge kregen vandaag voor het eerst les in het nieuwe kindcentrum in Leens. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de twee scholen, een peuterspeelzaal en de naschoolse opvang.

De oude gebouwen waren aan vervanging toe. De Lydinge zat tien jaar in een noodgebouw omdat het oude pand tegen de vlakte ging. 'Nou moet ik zeggen dat het noodgebouw er nog redelijk bij stond. We hebben daar altijd goed les kunnen geven. Alleen dit is wel het mooiste. Een noodgebouw is echt een noodgebouw. Dit is een mooi plekje, vlakbij de sporthal en het zwembad', vertelt Petra van der Molen, directeur van de Lydinge.

Taart

'De kinderen hebben vanochtend een taartje gegeten en zijn rustig door de leerkrachten rondgeleid. Want alles is wel anders en het is wel even wennen. Het is ook een gebouw met twee verdiepingen. Bij de vorige scholen was alles op de begane grond. Dus het was voor de kinderen wel even zoeken waar het lokaal is en de wc's bijvoorbeeld', zegt Van der Molen.

De 'kophalsrompboerderij' in Leens. (foto: Jeroen Berkenbosch)

De Regenboog zat in een verouderd schoolgebouw. Directeur Hester Elsinga van CBS de Regenboog, is blij dat het nieuwe gebouw er nu staat. 'Het is een soort kophalsrompboerderij school geworden en is aan het gemeentehuis vast gebouwd. Die staat erachter. Het is een mooi gebouw en alles is spiksplinternieuw. De ligging is mooi in het centrum van Leens.'

Twee scholen, één dak

Er is voor gekozen dat de twee scholen apart blijven. De leerlingen spelen wel samen op het schoolgebouw maar krijgen nog apart lessen. 'Daarover zijn afspraken gemaakt. Maar we zorgen er wel voor dat de uitstraling één blijft', vertelt Elsinga.

Het is wel de bedoeling dat het straks een samenwerkingsschool gaat worden. 'We moeten goed nadenken hoe we dat gaan organiseren. En daar hebben we het hele komende schooljaar voor. Zodat we na de zomer van 2020 de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen als we echt verder gaan als één school', vertelt Elsinga.

Ook de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang is te vinden in het gebouw. 'Dit is heel gezellig. We wilden heel graag met de twee scholen in één gebouw. De kinderen ontwikkelen zich nu op dezelfde plek en ouders hoeven ook niet meer van plek naar plek te fietsen. Dat scheelt ook', zegt Anneke Sijpkens van de stichting kinderopvang Waddenkind.

Vertraging en hoge kosten

De bouw van de nieuwe school ging niet zonder slag of stoot. Zo duurde het lang voordat uiteindelijk het besluit genomen is voor een nieuw gebouw. Er is jarenlang over gesproken zowel door de scholen als de politiek.

