'Zwemmer krijgt ziekte van Weil na bezoek Leekstermeer'

Een zwemmer heeft de ziekte van Weil gekregen nadat hij in het Leekstermeer gezwommen had. Volgens de GGD Drenthe gebeurde dat eind juli.

Volgens de gemeente Noordenveld is niet met zekerheid te zeggen dat er een directe link is met het Leekstermeer, omdat deze persoon eerder ook elders gezwommen had. Sinds dit geval in juli zijn er geen andere meldingen meer binnengekomen bij de GGD.

Controle

De gemeente Noordenveld ziet op dit moment geen aanleiding om het water uit het Leekstermeer extra op de ziekte van Weil te onderzoeken. Wel wordt iedere twee weken de 'normale' controle op de waterkwaliteit uitgevoerd.

Bij de afgelopen metingen was de kwaliteit goed. 'Zwemmen in open water blijft wel altijd voor eigen risico', meldt de gemeente.

Urine van ratten

De gevolgen van de ziekte van Weil kunnen ernstig zijn. De bacteriën worden verspreid via de urine van ratten.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt de ziekte van Weil de laatste jaren vaker voor. Het instituut schrijft hierover: 'De ziekte van Weil is een van dier op mens besmettelijke ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. Over de hele wereld komt de ziekte voor, maar in Nederland is de aandoening zeldzaam.'

Toename van meldingen

'Sinds 2014 zien we een toename van meldingen van de ziekte van Weil. Waar de stijging door komt is nog niet duidelijk. Mogelijk spelen meerdere factoren een rol; de milde winters kunnen leiden tot een toename van ratten en muizen, evenals een toename van waterrecreatie door warme zomers.

