De Carbage run: met een ouwe plof helemaal naar Polen

Maandagochtend vertrokken ze vanuit Scheemda: 450 brommerrijders. Over vijf dagen hopen ze allemaal aan te komen in het Poolse Gdansk.

Honderden Tomossen, Zündapps en Kreidlers hadden zich verzameld in Scheemda. En nee, dat waren niet zo maar brommers. De organisatie van de Garbage run is namelijk streng.

Maximaal 500 euro

Zomaar wat regels waaraan de brommers moeten voldoen: een dagwaarde van maximaal 500 euro, niet jonger dan bouwjaar 1998, een maximale cilinderinhoud van 49,9cc en geen aanhangers.

'We zijn heel streng', beaamt Adriaan Pals namens de organisatie. 'De max cilinderinhoud is 50cc, en bij twijfel gaan we meten. En hebben ze meer, dan mogen ze niet mee. Dat weten ze van te voren, hoor.'

Pink Ladies

Er zijn ook vrouwenteams die meedoen. De Pink Ladies bijvoorbeeld. Waarom dit thema?

'Omdat wij één van de weinig vrouwenteams team', zegt Hotske van Roekel. 'En als we dan toch als vrouw gaan, dan ook maar flink in het roze.' Of het spannend is om mee te doen? 'Ik heb er vooral heel veel zin in', zegt Samantha Hogeveen.

De brommerijders hopen op 30 augustus in Gdansk aan te komen.