Eritreeër uit Leens staat terecht voor doden vrouw én ongeboren kind

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man moord of doodslag.

Ongeboren kind

De zaak is bijzonder, omdat de man niet alleen het doden van zijn 23-jarige vrouw wordt verweten, maar ook het doden van een ongeboren kind. Volgens het Nederlandse strafrecht is er sprake van een levensdelict (moord of doodslag) bij een ongeboren kind, wanneer het levensvatbaar is.

Dat was bij dit slachtoffer het geval. De moeder was tenminste 24 weken zwanger.

Geslagen en gewurgd

Volgens het OM is de vrouw geslagen en gewurgd. Dit gebeurde op 27 februari in de woning van de familie aan de Van der Munniklaan in Leens. Het stel had nog twee kinderen. Die lagen op dat moment te slapen.

De man belde zelf de hulpdiensten.

Bekend

De hulpverleners konden niets meer voor de vrouw doen. De man heeft bekend. Het motief is nog ongewis. De man is inmiddels psychiatrisch onderzocht.

Het gezin komt oorspronkelijk uit Eritrea en woonde al enkele jaren in Leens. De rechtbank trekt dinsdag de hele dag uit om de zaak te behandelen.

