'Jong, atletisch en snel' Donar werkt eerste training af in MartiniPlaza

Voor de basketballers van Donar is het nieuwe seizoen begonnen. Ruim driehonderd toeschouwers zagen maandagavond in MartiniPlaza een flink vernieuwde spelersgroep voor het eerst aan het werk.

De ploeg van Donar-coach Erik Braal kent dit seizoen zes nieuwe spelers: Leon Williams, Carrington Love, Matt Williams Jr., Donte Thomas, Deshawn Freeman en Matt McCarthy. Het team is flink gerenoveerd nadat de Groningers het afgelopen seizoen de finale verloren van Landstede Basketbal.

Hard werk

'We hebben heel hard gewerkt deze zomer, met Martin de Vries er bij, om dit team hier neer te zetten. En we hadden ook wel wat eisen: het moest samen willen spelen, slim zijn, veel meer snelheid en atletisch vermogen, hongerig, ambitieus, leergierig. Tot nu toe zit dat allemaal in het team, dus het is echt leuk', aldus Braal.

Publieke opkomst

De coach van Donar was tevens blij met de publieke opkomst bij de eerste openbare training. 'Een groot compliment voor de mensen die met dit weer in een hal gaan zitten, want het was natuurlijk enorm warm vandaag. Er waren veel meer mensen dan we hadden gedacht.'

Bedum

Vrijdagavond is de eerste oefenwedstrijd voor de Groningers. Dan speelt Donar om 19.30 uur in Bedum tegen De Groene Uilen.

