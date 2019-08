Actiegroep Code Rood blokkeert NAM-locatie in Amsweer

Code Rood is terug in Amsweer (Foto: Code Rood)

Met een mannetje of zeven ligt de groep even buiten het toegangshek. 'Op en naast de weg', zo laat een woordvoerder weten. 'Als ze hier door zouden willen, dan kan niet zo maar.'

Geen extra maatregelen

De sfeer zat er op maandagavond in ieder geval nog goed in. 'De politie is even langs geweest, en zei dat ze geen extra maatregelen gingen nemen. Ook een beveilingsmeneer kwam langs en vroeg of wij weg wilden gaan. Toen we zeiden dat we dat niet wilden, zei hij dat hij zijn collega ging waarschuwen.'

Het doel van de actie in Amsweer is laten zien en horen dat de tijd van praten nu echt voorbij is, aldus een woordvoerder. 'Het is tijd voor actie. Er móet wat gebeuren. Daarnaast willen we op deze manier onze solidariteit betonen met de getroffen Groningers.'

Verrassingsacties

De actie blijft waarschijnlijk beperkt tot één nacht. 'Morgenochtend vertrekken we weer naar ons kamp in Loppersum. Van daar uit organiseren we dinsdag en de rest van de week een aantal verrassingsacties overal in de provincie, waar ik nog niks over kan zeggen.'

Toen Code Rood vorig jaar op exact dezelfde plek spandoeken ophing, werd door de politie buitensporing gereageerd. Tot twee maal toe werd de wapenstok gehanteerd. 'Omdat het toen op deze plek zo uit de hand liep, wilden we een jaar later wel eens kijken hoe de zaak er nu bijstond.'

Deëscaleren

Of de actiegroep er rekening mee houdt dat het opnieuw zo uit de hand kan lopen? 'Aan ons zal het in ieder geval niet liggen, alles wat wij willen is deëscaleren. Maar wij houden overal rekening mee.'

