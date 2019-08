Avebe-medewerkers vieren eeuwfeest met fietstocht voor goede doel

Ze maken een fietstocht van 800 kilometer langs de zes locaties van Avebe in Nederland, Duitsland en Zweden.

Goed doel

'Het idee is ontstaan tijdens een fietstocht met collega's een aantal jaren geleden', vertelt Eric Raad uit Garrelsweer die zelf ook meefietst. 'We vonden het een mooi idee om alle productielocaties in Europa met elkaar te verbinden en daar op de fiets langs te gaan. We besloten toen ook om de tocht te koppelen aan een goed doel: Make a wish.'

Last van de hitte?

De fietstocht is maandag van start gegaan, in de hitte. 'Die hitte was geen probleem', vertelt Raad. 'We kwamen alleen niet echt in ons ritme, doordat we steeds bij locaties moesten stoppen. We zijn blij dat we vandaag kilometers kunnen maken.' De Avebe' ers fietsen dinsdag 146 kilometer richting Duitsland.

Smokkelen

De tocht eindigt in het Zweedse Malmö. Daar wordt wel wat gesmokkeld, omdat de fietsers de nachtboot van Rostock naar Trelleborg nemen. 'Anders moesten we via Denemarken fietsen en waren we een paar dagen langer onderweg', zegt Raad. 'Voor sommigen was het niet mogelijk om zo veel snipperdagen op te nemen. Bovendien is er in de grote wielerrondes ook altijd een grote verplaatsing voor de laatste etappe', grapt Raad.

De Avebe-fietsers hopen zeker 50.000 euro op te halen voor het goede doel.