Code Rood bereidt zich na rustige nacht voor op meer verrassingsacties

'De politie is twee keer geweest en er zijn zelfs een paar lokale inwoners komen kijken', vertelt actievoerder Alex.

Wijkagent

Volgens Alex wilde de politie eerst de id-papieren van de actievoerders in beslag nemen, maar toen ze vertelden dat ze toestemming hadden van de wijkagent, was het goed. 'De wijkagent komt straks nog even langs', zegt de actievoerder.

Genoeg belangstelling?

Alex is niet teleurgesteld dat er niet meer mensen op de actie zijn afgekomen. 'Dit was een spontane actie en dan is het moeilijk om veel mensen te verzamelen. Gisteren was er een vrouw op het kamp en zij vertelde dat ze haar baan en huis was kwijtgeraakt door schade en worstelingen met de NAM. Haar man is overleden. Ze zei: 'Zelfs de doden worden niet met rust gelaten, want hij trilt nog in zijn graf'. Dan snap ik wel dat actievoeren een stap te ver is, want deze mensen voeren elke dag al actie.'

Meer verrassingsacties

De actievoerders van Code Rood pakken in de loop van de ochtend hun tenten in en keren terug naar het basiskamp in Loppersum. Van daaruit organiseren ze dinsdag nog een aantal verrassingsacties in onze provincie.

Code Rood is een 'samenwerking van mensen die strijden tegen de fossiele industrie en haar macht'. De actiegroep wil dat de gaskraan eerder dicht gaat en dat Nederland sneller overstapt op duurzame energiebronnen

