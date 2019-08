Verzamelwoede Geert Drenth kent geen grenzen: 'Eén van de grootste van Europa'

De 70-jarige inwoner van Sellingen heeft z'n verzameling niet weggestopt in een kast, maar groot uitgestald in twee verschillende ruimtes. Drenth woont in een voormalig pand van de Rabobank en benut de oude kluisruimte en de kelder voor zijn verzamelingen.

Maar wat heeft Drenth in die talloze vitrines staan?

'Mijn grootste verzameling is alles wat met speelkaarten te maken heeft, dus alles met ruiten, klaver, harten en schoppen erop', legt hij uit. Dat de kelder van Drenth vol staat met maar liefst 85 vitrinekasten, maakt meteen duidelijk dat het niet om een doorsnee verzameling gaat.

216 verzamelingen

'Vijf-en-tach-tig?', vraagt RTV Noord-verslaggever Elwin Baas vol verbazing, als Drenth 'm in de kelder rondleidt. De verzamelaar knikt bevestigend, gevolgd door een trotse glimlach. De speelkaarten blijken slechts het topje van de ijsberg. In totaal houdt hij liefst 216 verzamelingen bij.

'Ik verzamel al sinds mijn twaalfde', gaat Drenth verder. Het begon volgens hem ooit met een eenvoudig schriftje, maar inmiddels heeft hij complete albums liggen, vakkundig weggewerkt in 290 laden. Waar leeftijdsgenoten stopten met verzamelen, ging hij er zijn hele leven mee door.

Winkelwagenmuntjes en historische items

Iets waar Drenth op dit moment druk mee bezig is, zijn winkelwagenmuntjes. 'Daar kennen ze me in de regio inmiddels allemaal wel van. Ik heb er nu 26.500 verschillende en ook nog 25.000 dubbel. Ja, daar ben ik heel actief mee bezig. Op dat gebied ben ik één van de grootste verzamelaars van Europa.'

Iets anders waar hij heel actief mee is, is de regionale historie. 'Als geboren Ter Apeler, verzamel ik alles van Ter Apel, maar ook van Sellingen, Sellingerbeetse, Jipsingboertange, Jipsinghuizen, Barnflair en Munnekemoer. Daar zoek ik allemaal ansichtkaarten en foto's van, maar ook oude rekeningen, glaasjes, asbakken, tegels, lepeltjes en kapstokken. Als de plaatsaanduiding er maar op staat.'

Rommelmarkten afstruinen

Hij geeft zonder blikken of blozen toe dat zijn immense verzameling hem elke dag bezighoudt. 'Altijd wel een aantal uren per dag en in de weekenden ben ik vaak te vinden op rommelmarkten, braderieën en vlooienmarkten.'

'Ik ben altijd op stap en ze kennen me ook overal', gaat Drenth verder. 'Ik draag borden bij me waarop geschreven staat wat ik zoek en dan tikken mensen me vanzelf op de schouder. Dan ruilen we iets en dat vind ik het allermooiste. Ik heb m'n broekzakken altijd vol met ruilmateriaal.'

Oproep

Als Baas aan Drenth vraagt of hij nog iets te wensen over heeft, maakt de Sellinger graag van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen.

Drenth: 'Als lezers en luisteraars van RTV Noord nog iets ouds hebben liggen uit Ter Apel of Sellingen; een oude rekening, sticker, asbak, tegeltje of lepeltje, het maakt niet uit wat, dan neem ik het graag over. Ik wil het wel kopen, maar ik heb ook genoeg ruilmateriaal. Gewoon even langskomen aan de Dorpsstraat 15 in Sellingen en aanbellen.'