Eritreeër die verdacht wordt van doden zwangere vrouw, vermoedde overspel

Een 30-jarige Eritrese man die ervan wordt verdacht dat hij in Leens zijn zwangere vrouw heeft gewurgd, was bang dat zijn vrouw hem niet trouw was.

Hij vroeg zijn vrouw of zijn vermoedens juist waren. 'Zij werd boos, ik werd bozer, zij nog bozer', zei de man dinsdagmorgen tegen de rechtbank in Groningen.

Drie kwartier gereanimeerd

De man belde op 27 februari 's nachts om kwart over een de hulpdiensten. In gebrekkig Nederlands zei de man dat zijn vrouw dood was en hij noemde het adres. De hulpverleners kwamen in een donker huis aan. De vrouw lag achter de deur van de slaapkamer. Na drie kwartier reanimeren werd de vrouw dood verklaard.

Twee kleine kinderen

Er was veel bloed in het gezicht en op de armen van het slachtoffer. Er lag ook veel bloed bij de kast. De deur van de kast was kapot. In de slaapkamer daarnaast lagen twee kleine kinderen te slapen. De oudste was vier jaar oud. De man zat volgens een hulpverlener met een verwarde blik in de badkamer.

'Goed huwelijk'

De familie stond niet bekend als probleemgezin. Sterker nog, bekenden en familie zeiden dat er sprake was van een goed huwelijk. Bij de politie vertelde de man dat hij nooit ruzie had met zijn vrouw. 'Hoe kan het dan dat het die avond zo uit de hand liep? Wat is er toch gebeurd?', vroeg de rechter.

De familie had 's middags bezoek gehad van een man die eveneens uit Eritrea komt en in Leens was komen wonen. De verdachte hielp de man met het uitzoeken van een zaal voor een doopceremonie. De verdachte ging even naar de winkel en nam zijn oudste kind en het zoontje van de bezoeker mee.

Betrapt

De man liep terug de woning in, omdat hij een tas was vergeten. Terwijl hij zocht naar een tas, hoorde hij de man in de kamer zeggen dat hij bang was dat beiden zouden worden betrapt. De vrouw zou daarop hebben gezegd: 'Het duurt wel even voordat hij thuiskomt, hij heeft de kinderen mee'.

Confrontatie

De vrouw kende de bezoeker van de inburgeringscursus. De verdachte had nooit een signaal ontvangen dat zijn vrouw hem mogelijk ontrouw was. Toch bleef het afgeluisterd gesprek bij hem hangen. Hij kon die avond er niet van slapen en confronteerde zijn vrouw met wat hij had gehoord. 'Want, zo'n opmerking maak je niet', zei hij tegen de rechter.

De rechtbank neemt de hele dag de tijd de zaak te behandelen. De rechter neemt minutieus de avond met de verdachte door. Er zijn twee deskundigen, een forensisch patholoog en een psychiater, uitgenodigd. Die zullen later op de dag vragen beantwoorden die er zijn over de doodsoorzaak en het psychiatrisch onderzoek.

