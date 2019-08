Dit weekend in Groningen: Prince, nautisch spektakel en eierballen

De zomervakantie is voorbij en dat is goed te merken aan de overvolle uitagenda voor dit weekend. Wil je weten waar je na je eerste werkweek naartoe kunt? Wij belichten een aantal evenementen.

Prince in Blauwestad

Het is ieder jaar vaste prik in Blauwestad: het openluchtconcert Pura Vida. Duizenden bezoekers genieten vanaf een bootje aan de oevers van het Oldamtmeer of op het veld bij ondergaande zon van het concert. Dit jaar staat de in 2016 overleden Prince centraal.

Vorig jaar trad Wia Buze op. Toen stond Ede Staal centraal. Bron: YouTube



Jennie Lena (The voice of Holland) en Boris (Idols) brengen samen met het Noord Nederlands Orkest een ode aan de zanger. Het gratis concert begint om 20 uur in het Havenkwartier van Blauwestad.

Groninger paard

In de HJC Manege in Tolbert wordt zaterdag de Nationale keuring van ons eigen Groninger paard gehouden. In totaal komen 25 paarden in actie, een selectie vanuit eerdere regionale keuringen. De keuring begint om 10 uur. Om 15 uur wordt de dagkampioen gekozen.

De veulenkeuring. Foto: Anne Wies Schaap



Feest in Delfzijl

Voor de zesde keer worden dit weekend de Havendagen Delfzijl gehouden. Het nautisch evenement start vrijdagavond al en duurt tot met zondag. Maar stiekem begon het feest maandag al met een markt en kermis.



Muzikaal gezien is zaterdagavond het hoogtepunt. Dan is het festival Deltapop. Onder andere Jeroen van der Boom, Thomas Berge, Mooi Wark en John de Bever staan dan op het podium. Het complete programma lees je hier.

John de Bever staat zaterdag op Deltapop in Delfzijl. Bron: Youtube



Wie eet de meeste eierballen?

Groningser dan dit wordt het haast niet. Tijdens het EierbalFestival wordt zondag het eerste Nederlands kampioenschap eierballen eten gehouden. Het idee is simpel: eet zo veel mogelijk eierballen binnen tien minuten. Het festival, met onder andere een workshop, proeverij en pubquiz, duurt van 12 tot 19 uur. De eetwedstrijd begint om 15.30 uur. Er is plek voor maximaal tien deelnemers.

Bekijk hier het item van RTV Noord over het hoe en wat van de eierbal



Wielrennen in het Stadspark

Het Open Gronings Kampioenschap (OGK) wielrennen wordt dit jaar op een andere plek verreden. Normaal gesproken is het OGK op de wielerbaan Corpus Den Hoorn, maar komende zondag ligt het parcours in het Stadspark. Het startschot klinkt om 13 uur.