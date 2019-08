Tinderzaak: 'Geen pedojagen, maar gewoon een verdienmodel'

Dat zei de 25-jarige Assenaar die dinsdagochtend samen met twee vrienden uit Eelde en Groningen terechtstond voor het afpersen van vijf mannen. Die dachten met jonge meisjes af te spreken via Tinder.

Afspreken via Tinder

De drie deden zich op de datingapp Tinder voor als een 18-jarig meisje en legden contacten met mannen. Het 'meisje' stuurde aan op een date en zei er dan vaak bij dat ze in werkelijkheid 15 jaar was.

Sommige mannen haakten daarom af, anderen zetten de date door. Op de afgesproken plek was alleen geen meisje, maar de drie mannen. Eén van hen filmde het slachtoffer, terwijl de anderen hem vroegen waarom hij met een minderjarige afsprak.

Duizenden euro's

Volgens het Openbaar Ministerie dreigde het trio de beelden online te zetten of de politie te bellen als ze niet betaalden. Ze lieten de mannen pinnen en verdienden zo duizenden euro's. Ook maakten ze een paar dure telefoons buit.

De Assenaar en een medeverdachte (22) uit Eelde vertelden de rechters in Assen dat ze een maatschappelijk probleem wilden aankaarten. 'Zes van de tien mannen willen afspreken met een minderjarige. Daar doet niemand wat aan', aldus de jongste verdachte.

Alberto Stegeman

De derde verdachte, een 24-jarige man uit Haren, wilde in de rechtszaal niet veel zeggen. Bij de politie verklaarde hij dat hij en zijn vrienden hetzelfde wilden doen als Alberto Stegeman, die pedoseksuelen opspoort, filmt en confronteert met hun gedrag.

'We wilden pedo's pakken. Niet om ze iets aan te doen, maar om ze te vertellen dat wat ze deden fout was', aldus de man uit Haren.

De drie beweerden in de rechtszaal dat ze zij nooit om geld of een telefoon hadden gevraagd. De slachtoffers boden dat zelf aan, hielden ze vol. Ze hadden ook niet het doel gehad om geld te verdienen. 'Het is gewoon uit de hand gelopen', aldus de man uit Eelde.

Celstraffen geëist

'Ik geloof er geen fluit van. Het was lucratieve handel, gewoon een verdienmodel', aldus de officier van justitie. Ze eiste zestien maanden cel (zes voorwaardelijk) tegen de Assenaar, veertien maanden (vier voorwaardelijk) tegen de Groninger en één jaar cel (vier maanden voorwaardelijk) tegen de Eeldenaar.

De mannen stonden terecht voor het bedreigen van vijf slachtoffers, maar volgens de officier zijn het er meer geweest. 'Maar sommige mannen hebben zich uit angst of schaamte niet gemeld bij de politie.'

'Doortrapt'

Het trio werd eind juli vorig jaar aangehouden, nadat één slachtoffer de politie had gebeld omdat hij was bedreigd. De verdachten gingen ervandoor. 'Dan gaat bij mij het licht uit. U wilde de politie erbij halen, dan belt zo'n man zelf en gaat u er vandoor?', aldus één van de rechters. Al snel werden de verdachten gepakt, waarna ze een paar maanden in voorarrest zaten.

'Ik ben ervan overtuigd dat ze niet waren gestopt als ze niet waren aangehouden. Ze zijn zeer doortrapt te werk gegaan' , zei de officier.

Dat sommige slachtoffers van plan waren af te spreken met een minderjarige noemde ze 'laakbaar gedrag'. 'Maar als je iets goed had willen doen, had je de politie moeten bellen', zei ze tegen de mannen.

Media-aandacht

De Assenaar vertelde ook dat ze media-aandacht zochten voor het probleem dat ze signaleerden. De officier van justitie vroeg zich hardop af waarom twee verdachten dan niet kwamen opdagen in april toen de rechtszaak eigenlijk al zou worden behandeld.

'U kwam niet vanwege de media-aandacht, werd gezegd.' Omdat de rechtbank alle drie de mannen wilde spreken, werd de zaak toen uitgesteld.

'Ontredderd'

Eén slachtoffer legde een verklaring af in de rechtszaal. Hij bekende dat hij dacht met een vijftienjarig meisje te hebben afgesproken. 'Ik was depressief, anders had ik dat nooit gedaan. Ze liepen lachend weg toen ik ze 1800 euro had gegeven. Ik was totaal ontredderd.' Hij eist ruim 3000 euro schadevergoeding.

De advocaten van de mannen vroegen de rechtbank de drie niet terug naar de gevangenis te sturen, omdat ze juist hun levens weer aan het opbouwen zijn. Over twee weken volgt de uitspraak.