Politie houdt nieuwe verdachte aan in moordzaak Halil Erol

Zijn auto werd een maand later zonder kentekenplaten brandend aangetroffen in Haren.

Lichaamsdelen

In juni van datzelfde jaar werden vlak bij Steenwijk in een zak ledematen van Erol aangetroffen. In 2013 werden op meerdere plekken in ons land nog meer lichaamsdelen van hem gevonden.

Tijdens het onderzoek werd in de stad-Groninger wijk Beijum een huis doorzocht.

Oproep

In 2010 werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot de oplossing van deze zaak. De beloning is nog steeds beschikbaar, laat de politie weten.

Begin deze maand deed de politie nog een oproep om mee te denken over de oplossing van deze zaak. Dat leverde de politie in Oost-Nederland negen bruikbare tips op. Of één van die tips geleid heeft tot de aanhouding van de 44-jarige vrouw, is niet bekend.

Lees ook:

- 'Bruikbare tips' in moordzaak Halil Erol

- OM in beroep tegen vrijlating verdachte moordzaak Halil Erol

- 'Moordverdachte Halil Erol komt vandaag of morgen vrij'