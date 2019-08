OM gaat in hoger beroep in vuurwerkzaak Rob Mulder

Eerder deze maand werd Mulder voor het kopen van illegaal vuurwerk veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van driehonderd euro. Het OM had een werkstraf van dertig uur geëist.

In scene

Mulder had het vuurwerk in december 2017 gekocht voor een reportage voor RTV Noord, om aan te tonen dat het makkelijk is om aan illegaal vuurwerk te komen. Maar omdat hij de reportage in scene had gezet, kon hij volgens het OM en de rechter geen beroep meer doen op de journalistieke vrijheid.

Twijfel

Het OM gaat in hoger beroep omdat het het niet eens is met de straf die de rechter Mulder heeft opgelegd. Bovendien twijfelt het OM aan de 'goede trouw' waarop Mulder zich beroept, aldus de woordvoerder van het Landelijk Parket.

Niek Heidanus, de advocaat van Mulder, laat via Twitter zijn ongenoegen blijken over het besluit van het OM in hoger beroep te gaan:

Overigens gaat OM ook in hoger beroep tegen de vuurwerkhandelaar, die in de reportage van Mulder het verboden vuurwerk in zijn handen had. Deze man werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van tweehonderd euro. Ook tegen hem had het OM een werkstraf van dertig uur geëist.

Wat doet het Landelijk Parket?

Het Landelijk Parket is het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich richt op het bestrijden van misdrijven op het gebied van economie, fraude en milieu. Daaronder valt ook de handel in illegaal vuurwerk.

