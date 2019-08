SodM handhaaft verscherpt toezicht op zoutwinning Nouryon

Het gaat om zoutwinning van Nouryon (voorheen AkzoNobel). Die is eigenaar van twaalf zoutputten tussen Winschoten, Heiligerlee en Westerlee en meerdere zoutcavernes bij Zuidwending.

Vier bevingen

Er zijn zorgen over de gevolgen van de zoutwinning. Eind 2017 waren er zelfs vier kleine bevingen achter elkaar in de buurt van een zoutput bij Winschoten. De laatste daarvan had een kracht van 1,3 op de schaal van Richter.

De SodM tikte Nouryon in 2016 op de vingers. Ook moest het bedrijf meer aan metingen van en onderzoek doen naar de ontwikkelingen rond de zoutwinning en mogelijke lekkages.

Nog te weinig

Nouryon heeft daarop maatregelen genomen en verbeteringen ingevoerd, waaronder extra metingen. Maar het SodM vindt dat nog te weinig.

'Het verscherpt toezicht duurt nu drie jaar. SodM heeft duidelijk gemaakt dat het nu echt aan de directie is om met doortastende sturing de (arbo)veiligheid en de zorg voor het milieu goed te verankeren in het bedrijf. Het tijdig realiseren van de vereiste acties en investeringen zijn daar onderdeel van'.

Nouryon laat in een reactie weten: 'Zoutwinning is essentieel voor industrieën in Nederland en Duitsland en het is belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt met respect voor de omgeving. Net als toezichthouder SodM vinden ook wij dat er altijd ruimte blijft voor verbetering.'

'Wij hebben de afgelopen jaren veel gedaan om zoutwinning naar een hoger niveau te tillen en blijven ons onverminderd inzetten om verbeterpunten af te ronden en ons verder te ontwikkelen.'

Grondverzakking

Naast bevingen is er bij de zoutwinning ook sprake van grondverzakking. Volgens Nouryon is de bodem bij Heiligerlee in bijna zestig jaar tijd met zo'n vijftien centimeter gedaald.

Het bedrijf benadrukt wel dat zoutwinning niet de enige reden is. Zij verwijst ook naar de gaswinning en het waterbeheer.

Lees ook:

- Meer onderzoek naar gevolgen van zoutwinning in Oldambt

- SodM adviseert: Voorlopig geen extra zoutput in Heiligerlee

- SodM: 'Nedmag had meer kennis kunnen vergaren na lek in zoutcaverne'