OM eist 12 jaar cel tegen man die zijn zwangere vrouw wurgde

De vrouw was ruim 24 weken zwanger. Het kind was levensvatbaar. Het Openbaar Ministerie gaat uit van meervoudige doodslag.

Alarmnummer

De man belde in de nacht van 27 op 28 februari het alarmnummer 112. De van oorsprong Eritrese man vertelde dat zijn vrouw was overleden. Hij vroeg om een ambulance en politie. De agenten en hulpdiensten vonden het lichaam van de vrouw in de slaapkamer van hun woning in Leens.

In de kamer was veel bloed. In de kamer daarnaast lagen twee kinderen van twee en vier jaar te slapen. De man zat verdwaasd in de badkamer. Hij erkende dat hij zijn vrouw had geslagen. Uit het sectierapport bleek dat de vrouw door zuurstofgebrek is overleden. Ze was gewurgd. Ze was vijf maanden zwanger; ook het kind overleed.

Bewegingen in haar buik

Hij kon zich niet voorstellen dat hij zijn vrouw had gedood. Hij zag nog bewegingen in haar buik toen hij het alarmnummer belde. Hij en zijn vrouw hadden ruzie. De man hoorde eerder die dag een gesprek tussen zijn vrouw en een andere man. Hij maakte daarop uit dat zijn vrouw mogelijk een affaire had.

Hij confronteerde die avond in de slaapkamer zijn vrouw met dit gesprek. Er volgde een woordenwisseling die uitmondde in een worsteling. De vrouw liep een gebroken neus op. De man herinnerde dat hij zijn handen om de keel van de vrouw deed.

Hij heeft het recht van twee levens ontnomen. De kinderen moeten niet alleen hun moeder, maar ook hun vader missen Officier van Justitie

Volgens de officier van justitie heeft de man de kans aanvaard dat de vrouw zou overlijden.

Onherstelbaar leed en verdriet

Ook is door toedoen van de man het ongeboren kind overleden, zei de officier van justitie. 'Hij heeft het recht van twee levens ontnomen. Dit heeft onherstelbaar leed en verdriet, onder meer bij zijn eigen kinderen, veroorzaakt. De kinderen moeten niet alleen hun moeder, maar ook hun vader missen', zei de officier.



Hij heeft zich verloren in zijn boosheid en had zichzelf niet meer in de hand Advocaat Mathieu van Linde

Volgens een psychiatrisch onderzoek zijn er geen stoornissen bij de verdachte geconstateerd. De man is volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Volgens advocaat Mathieu van Linde blijkt uit politieverhoren dat de man niet bij zinnen was. 'Hij heeft zich verloren in zijn boosheid en had zichzelf niet meer in de hand', zei de raadsman.

De man had niet de intentie om het ongeboren kind te doden, vond de raadsman. Volgens Van Linde wist de man niet dat de foetus levensvatbaar kon zijn. Hij vroeg in beide gevallen in eerste instantie vrijspraak.

40.000 euro schadevergoeding

Het Openbaar Ministerie vroeg als affectieschade een vergoeding van 40.000 euro voor beide kinderen. Bij een vrijspraak moet dat worden afgewezen, zei Van Linde.

De uitspraak is over drie weken, op 17 september.



