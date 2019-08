Zeehondencentrum Pieterburen trekt een kwart meer bezoekers

Dat is minimaal een kwart meer dan 65.000 betalende gasten van vorig jaar.

Buitenlanders

Die bezoekers komen in toenemende aantallen ook uit het buitenland. Met name Belgen en Duitsers weten de weg naar Pieterburen te vinden. Een exacte verklaring voor de groeiende belangstelling heeft directeur Niek Kuizenga (nog) niet.

'Wel een buikgevoel', zegt hij met een tevreden gezicht.

Sociale media

'Ik denk dat wij steeds beter in de gaten hebben wat onze doelgroep is, en dat die doelgroep in toenemende mate vatbaar is voor een authentieke boodschap. Wat ook meehielp is de aandacht voor de schoonmaakacties na de containerramp met de MSC Zoe.'

Ook filmpjes van zeehonden doen het erg goed, constateert Kuizenga tot zijn eigen verbazing. 'Ons bereik op de sociale media is door het dak aan het gaan en hippe vloggers willen zich verbinden aan ons goede doel.'

'Geen attractie'

De directeur en zijn team hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om een 'strak profiel' in de wereld te zetten.

'We willen geen attractie zijn, maar een inspirerende leerplek voor jongeren van tussen pakweg acht en dertig jaar. Daarbij staan dierenwelzijn, natuurbehoud en kennisverspreiding centraal. Ik denk dat de mensen dat snappen.'

Kennisverspreiding en onderzoek zijn speerpunten waarop Kuizenga vol wil inzetten, onder meer door nauwere samenwerking met universiteiten en hogescholen.

Lauwersoog

Als de verhuizing naar het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog doorgaat ligger er nog veel hogere bezoekersaantallen in het verschiet, verwacht Kuizenga: 'Dan moet het mogelijk zijn 150.000 mensen per jaar te trekken.'

