Lycurgus is 'beter in balans' en gaat voor landstitel

Twee daarvan, de Amerikanen Collin Mahan en Mitch Perinar, deden nog niet mee, omdat de laatste formaliteiten met betrekking tot hun werkvergunning nog afgerond moeten worden. De verwachting is dat dat woensdag al het geval is. Die andere nieuweling, Bennie Tuinstra, trainde wel gewoon mee.

Revanche?

Lycurgus werd het afgelopen seizoen, na drie landstitels op rij, tweede van Nederland. Als het aan de coach van Lycurgus ligt, gaat dat komend seizoen anders. 'Ik kan zeggen dat we heel graag opnieuw kampioen willen worden en daar gaan we alles aan doen', aldus Arjan Taaij.

Of de selectie dit jaar beter is dan die van vorig seizoen? Taaij vindt dat lastig in te schatten. 'Ik denk dat de groep iets beter in balans is. Ik denk dat we aan de buitenkant een hele brede en sterke groep hebben staan met vier heel goede passer-lopers. De praktijk moet het uitwijzen.'

Extra middenman

De selectie van Lycurgus telt momenteel dertien spelers, maar Taaij hoopt daar nog eentje aan toe te kunnen voegen. 'Het is wel mijn wens om in de komende weken nog een veertiende speler toe te voegen, op de middenpositie, omdat we daar op dit moment drie hebben. We moeten kijken of dat lukt, maar daar ben ik optimistisch over', aldus Taaij.

Veendam

Zaterdagmiddag om 18:30 uur is de eerste oefenwedstrijd van Lycurgus, in Veendam tegen Talentteam Papendal.

