Groningen loopt vol met internationale studenten; tweede noodopvang geopend

80 bedden in The Village (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

De noodopvang voor internationale studenten in de Esdoornflat in de stad is vol. Daarom is nu ook de slaapzaal aan de Peizerweg geopend.

In de Esdoornflat zijn sinds dinsdag alle honderdtwintig gemeubileerde kamers bewoond. Daardoor nemen nu ook studenten hun intrek in de slaapzaal. Daar staan tachtig bedden met een tafel en stoel, van elkaar gescheiden door kamerschermen. Meer dan twintig zijn er nu bezet.

Piekopvang

Met de piekopvang willen de onderwijsinstellingen, gemeente en woningbouwcorporaties voorkomen dat studenten in tenten moeten slapen, zoals vorig jaar het geval was.

Luca Alexandrescu uit Roemenië komt in Groningen Spatial Planning and Design studeren. Hij heeft even binnen gekeken bij de slaapzaal aan de Peizerweg, maar hij vindt het niks. 'Het zijn tachtig bedden in een kamer; dat vind ik geloof ik niet prettig. Het is wel een goede oplossing, want je hebt een dak boven je hoofd. Maar tachtig bedden is wel wat overdreven.'

Logeren bij een vriend

Luca heeft het geluk dat hij bij een vriend kan logeren. Andere internationale studenten hebben geen keuze; nu de Esdoornflat vol is zijn ze op de zaal aangewezen.

Links student Luca (links) met vriend Alax, waar hij logeert.



Locatiemanager Ronald Helmig: 'Het is wellicht niet de droom die elke student voor zich had toen die vertrok uit het buitenland, maar er wordt gebruik van gemaakt.'

Helmig benadrukt dat het tijdelijk is. 'Het is piekopvang. Deze tijd moeten ze gebruiken om een definitieve locatie te vinden.'

Het is niet wat ik had verwacht, maar het is een geweldige plek tot ik wat anders vind Student Christian Sirbu

Student Christian Sirbu uit Roemenië is tevreden met zijn bed op de slaapzaal. 'Het is niet wat ik had verwacht, maar het is een geweldige plek tot ik iets anders vind.'

Het is volgens hem haast onmogelijk om vanuit het buitenland een kamer te vinden. Dat is vanuit Groningen veel makkelijker. Bovendien heeft hij veel contact met de andere internationale studenten. 'Ze zijn heel aardig. Ik heb met ze getafeltennist en geschaakt; ik ben tevreden.'

Tentamenhal werd slaapzaal

Wat nu een slaapzaal is, is eigenlijk een tentamenhal. Die is eind oktober weer nodig voor zijn eigenlijke doel. Ook de studenten in de Esdoornflat moeten in oktober eruit; de flat van woningcorporatie Lefier wordt daarna gerenoveerd.

Mochten er voor die tijd nog meer bedden nodig zijn dan opent een derde locatie, aan de Metaallaan.

Lees ook:

- Stad krijgt 'piekopvang' voor internationale studenten