FC Groningen ontvangt minimaal tien miljoen euro voor Ritsu Doan

Ritsu Doan tijdens zijn laatste wedstrijd in het shirt van FC Groningen (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

Ritsu Doan (21) is door zijn transfer direct één van de duurste spelers geworden die FC Groningen ooit heeft verkocht.

In Eindhoven ligt voor de Japanse international een vijfjarig contract klaar.

Bonussen

FC Groningen ontvangt een gegarandeerde transfersom van tien miljoen euro voor Doan. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen. In eerste instantie krijgt Groningen een bedrag van 7,5 miljoen euro bijgeschreven. In een later stadium volgt nog 2,5 miljoen.

Dat bedrag kan door prestaties van de Japanner en eventuele titels van PSV nog oplopen. Een deel van het transferbedrag gaat naar zijn oude club Gamba Osaka. Ook moet er een bedrag worden betaald aan investeerders die de komst van de Japanner naar Groningen in 2018 mogelijk maakten.

Wens om te vertrekken

De Japanse spelmaker had al langer de wens om bij FC Groningen te vertrekken. Nadat vorig jaar onder meer een vertrek naar CSKA Moskou niet door ging, had hij zijn zinnen nu definitief op een transfer gezet. Dat liet hij de laatste weken een aantal keren weten.

FC Groningen en PSV lagen lange tijd ver uit elkaar wat betreft de transfersom van de speler. Dinsdagavond bereikten beide clubs alsnog een akkoord. Doan krijgt van FC Groningen de gelegenheid om per direct naar de lichtstad af te reizen om de laatste formaliteiten glad te strijken.

Absolute smaakmaker

In totaal speelde Doan 61 eredivisiewedstrijden voor FC Groningen, waarin hij vijftien keer scoorde. In zijn eerste jaar groeide hij uit tot een absolute smaakmaker in De Euroborg, werd international en vond negen keer het net.

Zijn tweede jaar verliep moeizamer. Mede door deelname aan de Asia-cup en een mislukte transfer naar Rusland was hij lang niet de speler van dat eerste jaar.

Prachtige goal

Op 10 augustus had Doan in de verloren wedstrijd tegen FC Twente voor het laatst het groen-witte shirt van FC Groningen aan. Doan liet zo'n tien minuten voor tijd zijn klasse zien met een prachtige goal die de spanning terugbracht in die wedstrijd.

Een week later deed hij vanwege hoofdpijn niet mee toen Groningen het tegen AZ opnam, waardoor die wedstrijd tegen De Tukkers zijn laatste minuten in Groningens dienstverband waren.

Duurste transfer ooit

Doan kan uiteindelijk Marcus Berg van de troon stoten als duurste uitgaande transfer ooit van FC Groningen. De Zweedse spits ging in 2009 voor 10,5 miljoen euro naar HSV.

Eerder liet technisch directeur Mark-Jan Fledderus weten dat Groningen waarschijnlijk geen vervanger voor de Japanner gaat aantrekken.

Lees ook:

- De deal is rond: Ritsu Doan gaat naar PSV

- 'Je kunt niet zomaar roepen dat Ritsu Doan een transfer probeert te forceren'