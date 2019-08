Technisch directeur Mark-Jan Fledderus: 'Ik zit aan de champagne!'

'We hebben een hard spel gespeeld', vertelt de technisch directeur van FC Groningen. 'Soms leken we dichtbij te zijn en soms weer niet. Het was een mooi, interessant spel, maar ook enorm zwaar. Mijn vrouw is in ieder geval blij dat het rond is en we hebben maar een fles champagne opengetrokken.'

Transferbedrag maximaliseren

'We zijn continu bezig geweest om te kijken hoe we dit nu het beste konden aanpakken', vervolgt Fledderus. 'Om het transferbedrag voor Groningen te maximaliseren, en ons gevoel is dat we het beste eruit hebben gehaald. We gaan dit proces ook evalueren om hier in het vervolgd weer beter van te worden.'

'Over bedragen wil ik niks kwijt, maar ik kan zeggen dat we er heel blij mee zijn. Het is natuurlijk jammer dat we zo'n goede speler moeten laten gaan, maar wij weten ook dat het zo werkt bij een club als FC Groningen. Onze taak is het dan om er zoveel mogelijk uit te halen.'

Bij Heracles heb ik dit ook meegemaakt. Of het nu om tien of vijftig knikkers gaat, het blijven knikkers Technisch directeur Mark-Jan Fledderus

Voor de technische man was het de eerste keer dat hij met een club in onderhandeling was over bedragen die oplopen tot meer dan tien miljoen euro. 'Het is natuurlijk niet helemaal nieuw, bij Heracles heb ik zulke dingen ook meegemaakt. Of het nu om tien of om vijftig knikkers gaat, het blijven knikkers.'

Samen met Wouter Gudde

'Ik heb samen met Wouter Gudde de onderhandelingen gevoerd, maar we hebben om ons heen natuurlijk ook zoveel mogelijk advies ingewonnen. Het is natuurlijk bekent dat Hans Nijland adviseur is en daar hebben we ook mee gespart. Sommige dingen hebben we daar uit gepakt en andere dingen weer niet.'

'Wij zijn wat dat betreft natuurlijk in de lead, laat dat duidelijk zijn. In mijn beleving zou het ook dom zijn om niet te sparren, want we willen alle kennis opdoen die er is. Onze nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen Erik Mulder heeft ook veel ervaring, en ook met hem hebben we overleg gevoerd.'

Persoonlijk vertellen

Toen het vanmiddag rond kwam heeft Fledderus de Japanse middenvelder tot zich geroepen om hem het goede nieuws persoonlijk te vertellen. 'Hij was natuurlijk heel erg blij. We hebben de laatste dagen nog wel eens lijnrecht tegenover gestaan, maar die gesprekken gingen altijd in overleg.'

Ik had al tegen Doan gezegd dat het allemaal goed zou komen. Hij moest alleen even geduld hebben Mark-Jan Fledderus

'Hij lachte vanmiddag naar me en zei: 'You're a businessman'. Toen zei ik tegen hem dat ik al gezegd had dat het allemaal goed zou komen, maar hij even geduld moest hebben.'

Geen vervanger?

Eerder liet Fledderus weten dat Groningen waarschijnlijk geen vervanger voor Doan gaat halen, maar hij lijkt daar nu een beetje van terug te komen. 'We hebben erg veel vertrouwen in de jongens die er zijn, ook voor de positie van Doan. Als we talent tot wasdom willen laten komen, moet je ook perspectief laten zien.'

'We houden onze ogen en oren natuurlijk wel goed open, want je weet nooit wat er in zo'n laatste week nog voorbij komt. Er kan zomaar nog iets voorbijkomen en daar kijken we ook echt wel naar. Nu nog maar een week volop knallen', besluit Fledderus.

