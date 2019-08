Het is Bommen Berend: wat vieren we eigenlijk?

Het is 28 augustus, de stad Groningen viert Bommen Berend. Maar wat vieren we nou eigenlijk?

Café de Groote Griet, bistro Bommen Berend en de Carl von Rabenhauptstraat. Allemaal dingen in Stad die ons herinneren aan de tijd van het Groningens Ontzet.

Voor de oorsprong van de festiviteiten rondom het Groningens Ontzet, in de volksmond Bommen Berend genoemd, gaan we terug naar 1672.

Dit is een aangepaste verie van een artikel dat we in 2016 plaatsten



Wie is Bommen Berend?

Bommen Berend is de bijnaam van Christoph Bernard Freiherr von Galen, bisschop van Münster die leefde van an 1606 tot 1678.

Christoph Bernhard von Galen, oftewel Bommen Berend (Foto: Wikimedia Commons)



De bisschop van Münster was van mening dat Groningen en de Ommelanden tot zijn gebied behoorden. Toen Nederland in 1672 van alle kanten werd aangevallen, zag de bisschop zijn kans schoon om Groningen 'terug te krijgen'.

Hij belegerde de stad Groningen en bestookte de stad met bommen die hij afschoot met een kanon. Vanwege zijn voorliefde voor dit wapen kreeg hij in de volksmond al vrij snel de naam: Bommen Berend.

'De bedoeling was echt om Nederland kapot te maken en uit te schudden', zegt Tim Smit van de Vestingdagen Noord Nederland. 'Groningen zou wel even lukken.' Dat liep even anders...

Wat vieren we?

Op 28 augustus vieren we dat Bommen Berend werd verslagen. Onder leiding van legercommandangt Carl von Rabenhaupt vocht Groningen terug tegen het leger van de bisschop van Münster.

Carl von Rabenhaupt (Foto: Wikimedia Commons)



Mede door zijn kanon De Groote Griet versloeg Van Rabenhaupt samen met de Stadjers de bisschop en besloot Bommen Berend eieren voor zijn geld te kiezen. Hij droop af.

Feestdag

Vanaf 1673 is deze dag een feestdag in Groningen die tot op de dag van vandaag gevierd wordt. 't Peerdespul is sinds de zeventiende eeuw onderdeel van de viering, omdat de boeren toen dure renpaarden gingen houden.

Paardenkeuring op de Grote Markt (Foto: Wikimedia Commons)



Dat Groningens Ontzet jaarlijks gevierd wordt, is volgens Tim Smit belangrijk. 'We hoeven niet allemaal in de grijze massa op te gaan, het is belangrijk dat je dit soort eigenheid tot je neemt. Wie zijn wij? Die vraag is hartstikke belangrijk.'

Programma

Het traditionele klokkenluiden van de Martinitoren, een ceremonie bij de buste van Carl von Rabenhaupt op het Waagplein, de paardenkeuring en 't Peerdespul, het is onlosmakelijk verbonden met Bommen Berend,

Het complete programma van Groningens Ontzet 2019 vind je hier.

Lees ook:

- 350 jaar Groningens Ontzet wordt een jaar lang gevierd