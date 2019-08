Zij gingen Doan voor: de vijf grootste uitgaande transfers van FC Groningen

De verkoop van Ritsu Doan aan PSV heeft FC Groningen geen windeieren gelegd. De Eindhovenaren maken in twee termijnen totaal tien miljoen euro over en daarmee behoort de Japanner direct één van de duurste FC Groningen-spelers aller tijden.

Het bedrag kan zelfs nog verder oplopen, want bovenop de transfersom heeft FC Groningen nog bonusregelingen en een doorverkooppercentage bedongen. FC Groningen manifesteerde zich in het verleden wel vaker als handelshuis. Weet jij nog wat de duurste spelers aller tijden van FC Groningen zijn? Een overzicht.

5) Tim Matavz (5.750.000 euro)*

Toen FC Groningen zich in juli 2008 versterkte met aanvaller Tim Matavz, waren er aanvankelijk vraagtekens bij fans van de club. Want er waren maar weinig mensen die ooit hadden gehoord van de 18-jarige Sloveen die zich tot dat moment alleen nog in eigen land had laten zien bij NK Gorica. FC Groningen legde 1,1 miljoen euro voor hem op tafel.

Tim Matavz is trefzeker tegen Roda JC (Foto: OrangePictures)



Zijn begin in Groningen was wat moeizaam, en scoren deed hij niet. In een verhuurperiode aan FC Emmen maakte Matavz weliswaar vijf goals, maar FC Groningen-critici spraken toen al openlijk hun twijfels uit over de Sloveen, die nog teveel werd bestempeld als dromer in plaats van goalgetter.

Maar langzaam wist hij steeds beter om te gaan met de erfenis die spitsen als Marcus Berg en Erik Nevland hadden achtergelaten. In het seizoen 2009-2010 mikt hij in dertien competitiewedstrijden raak voor de FC, een seizoen laten doet hij dat zestien keer. In de zomer van 2011 ziet PSV-trainer Fred Rutten in Matavz dé nieuwe spits voor de Eindhovenaren. Op de laatste dag van de transfermarkt verkoopt FC Groningen hem voor 5,7 miljoen aan PSV.

4) Filip Kostic (7.200.000 euro)*

Als Dusan Tadic FC Groningen na het seizoen 2011-2012 verruilt voor FC Twente, heeft FC Groningen de vervanger al klaarstaan: Filip Kostic. Het Belgische Club Brugge lijkt in eerste instantie de beste papieren te hebben, maar als de interesse van FC Groningen concreet wordt, geeft hij de voorkeur aan een overstap naar de Groningers.

Filip Kostic viert een doelpunt met Tom Hiariej (Foto: OrangePictures)



Hans Nijland maakt iets meer dan een miljoen euro over naar FK Radnicki 1923, waarna de 19-jarige Serviër in Groningen neerstrijkt. Maar dat verblijf verloopt vooral in zijn eerste seizoen allesbehalve soepel. Trainer Robert Maaskant ziet het niet in hem zitten, en doet slechts als invaller een beroep op Kostic, die zich doodongelukkig voelt op de bank.

Hoe anders is dat een seizoen later onder trainer Erwin van de Looi. Kostic bloeit helemaal op en vormt op de linkerflank de plaaggeest voor iedere rechtsback. Met elf goals laat hij zien goed in zijn vel te zitten en met FC Groningen wint hij dat seizoen de play-offs ten koste van AZ. Als FC Groningen het seizoen erop in Europees verband al vroeg wordt uitgeschakeld door Aberdeen, slaat VfB Stuttgart toe. Zij halen de buitenspeler voor 7,2 miljoen naar Duitsland.

3) Luis Suárez (7.500.000 euro)*

Het verhaal is inmiddels bekend. Als Hans Nijland en Henk Veldmate in 2006 in Uruguay zijn om in de persoon van Elias Figueroa een potentiële nieuwe spits te bekijken, zijn ze het al gauw eens: niet goed genoeg. Omdat ze toch in Uruguay zijn, besluiten ze nog een duel te bekijken van Nacional. En laat daar nou net ene Luis Suárez in de aanval staan.

Luis Suárez viert de winnende goal tegen Roda JC (Foto: OrangePictures)



En hij valt wel in de smaak. Zeer goed in de smaak zelfs. FC Groningen haalt hem na een moeizaam onderhandelingsproces naar de Euroborg, waar hij tijd nodig heeft om zich op zijn gemak te voelen. Als de 19-jarige Uruguayaan vroegtijdig gewisseld wordt in het UEFA Cup-duel met Partizan Belgrado, gooit Ron Jans zelfs een paraplu naar een tierende Suárez. Maar toch kwam het allemaal goed.

Suárez lost zijn belofte volledig in. Vooral zijn twee doelpunten in de legendarische comeback tegen Vitesse (4-3) staan nog helder op het netvlies. Ajax wil hem na het seizoen 2006-2007 voor een gelimiteerd bedrag overnemen, maar FC Groningen weigert. Suárez spant daarop een arbitragezaak aan, maar de rechter stelt hem in het ongelijk. Op de dag van die uitspraak vinden FC Groningen en Ajax elkaar alsnog: Suárez maakt voor 7,5 miljoen euro de overstap naar Amsterdam.

2) Dusan Tadic (7.800.000 euro)*

Ondanks hevige concurrentie van clubs uit Rusland, Spanje en Duitsland, weet FC Groningen in de zomer van 2010 Dusan Tadic aan te trekken. FC Groningen hoopt met de onbekende vleugelaanvaller van Vojvodina Novi Sad een echte smaakmaker in huis te halen en telt daarvoor 1,1 miljoen euro neer.

Dusan Tadic in actie voor FC Groningen tegen De Graafschap (Foto: OrangePictures)



Tadic kiest met FC Groningen naar eigen zeggen voor zijn carrière in plaats van een dikke bankrekening en groeit inderdaad uit tot de smaakmaker waarvan Groningen hoopte dat-ie zou worden. In zijn eerste seizoen is de 21-jarige Serviër goed voor zeven goals en liefst achttien assists. Vooral met Tim Matavz vormt hij een goede tandem.

Het seizoen daarna is de klik met de opvolger van Matavz, David Texeira, iets minder. Toch komt Tadic ook in het seizoen 2011-2012 nog tot zeven goals en is hij tienmaal aangever. In de winterstop melden Borussia Mönchengladbach en het dan nog kapitaalkrachtige FC Twente zich bij Nijland om Tadic over te nemen, maar van een winterse transfer komt het niet. Na dat seizoen slaat FC Twente alsnog toe en maken de Tukkers 7,8 miljoen euro over naar Groningen.

1) Marcus Berg (9.400.000 euro)*

Als Luis Suárez naar Ajax vertrekt, handelt FC Groningen razendsnel. Voor ruim drie miljoen euro weten de Groningers spits Marcus Berg los te weken bij IFK Göteborg. Ook sc Heerenveen is geïnteresseerd in de 21-jarige Zweed, maar vist achter het net.

Marcus Berg viert een doelpunt tegen PSV (Foto: OrangePictures)



Berg toont zich een waardig opvolger van Suarez en staat vooral in de derde competitiewedstrijd van het seizoen 2007-2008 in de schijnwerpers. Op bezoek bij Ajax zet Suárez de Amsterdammers op 1-0, maar twee goals van Berg zorgen voor een 1-2 tussenstand. Uiteindelijk wordt het 2-2, maar de Zweed heeft zijn visitekaartje afgegeven. Hij treft dat seizoen vijftien keer de roos.

Het seizoen daarna gaat FC Groningen aan de hand van een excellerende Marcus Berg zo goed van start, dat het de beste competitiestart ooit beleeft. Met acht goals in de eerste elf wedstrijden gaat hij als een komeet van start, waarna hij zich met zeventien competitiegoals en zes assist definitief in de kijker van grotere clubs speelt. Vooral landskampioen AZ, maar ook Fulham en Hamburger SV zijn geïnteresseerd. Berg kiest uiteindelijk voor de Duitsers, die 9,4 miljoen overmaken aan FC Groningen.

* De genoemde transfersommen zijn de bruto opbrengsten voor FC Groningen na de verkoop van de speler in kwestie. Van dit bedrag moet de club vaak ook nog percentages afstaan aan bijvoorbeeld investeerders. Het bedrag van de transfersom dat door de zaakwaarnemers van de spelers wordt opgestreken, is niet meegenomen in de bedragen.

