Brandstichting in buurthuis Termunterzijl: 'Dit had veel erger kunnen aflopen'

'Het heeft alleen maar gesmeuld, daar hebben we geluk mee gehad. Zeker met deze droogte', zegt Willy Reineking. Ze heeft het over de brandstichting in het Keuvelstee Buurthoes in Termunterzijl.

Reineking is daar coördinator en kreeg dinsdagavond melding dat de brandweer aanwezig was bij het buurthuis aan de A. Verburghwijk. Een medewerker wilde een poster ophangen en zag een zwarte roetplek op de achterdeur richting de keuken. Ze belde direct de politie, die vervolgens de brandweer inschakelde.

Kattenluikje

De brandweerlieden constateerden dat de roetplekken niet meer warm aanvoelden. De politie heeft niet veel later sporenonderzoek verricht. Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor.

'Waarschijnlijk is de brand tussen vorige week donderdag en maandag gesticht', zegt Reineking. 'Dat weten we omdat er op donderdag nog iemand in het buurthuis was en er op maandag folders in de brievenbus zijn gedaan, die onbeschadigd zijn.'

Volgens Reineking heeft de dader waarschijnlijk het kattenluikje proberen open te breken. 'Dat was goed afgeplakt, dus die inbraakpoging is 'gelukkig' maar deels gelukt.'

Schade

Roetschade is er wel degelijk: naast de achterdeur raakten ook een tafel, keukenvloer en boeken in een kast beschadigd door de brandstichting. 'De boeken en tafel zijn niet meer te redden. Voor de rest zal er komende tijd veel moeten worden schoongemaakt.'

De activiteiten voor zijn tot nader order afgelast. 'Dit is heel vervelend', zegt Reineking. Toch is het de opluchting die overheerst. 'Dit had veel erger kunnen aflopen', besluit ze.