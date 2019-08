Celstraf voor insluiper die vrouw en kinderen ernstig bedreigt met mes

De man, van oorsprong een Ethiopiër, kreeg ook een gebiedsverbod van een jaar en een contactverbod met de vrouw voor drie jaar.

Bedreigingen

De rechtbank vindt bewezen dat de man zich in een relatief korte periode schuldig heeft gemaakt aan meerdere bedreigingen, waarvan zijn (toenmalige) goede vriendin en haar kinderen het slachtoffer zijn geworden.

De bedreigingen vonden op 27 en 31 maart van dit jaar plaats in de woning van de vrouw in Winschoten. Dat gebeurde nadat de vrouw had aangegeven geen relatie te willen met de man. Hij kon dat maar moeilijk verkroppen. Op 27 maart sloop de man met een reservesleutel het huis van de vrouw binnen en hield zich op onder het bed van de vrouw.

Mes

Toen de vrouw haar kinderen naar school had gebracht en terugkwam in de woning, stond de man dreigend met een mes voor haar. 'Ik heb mijn leven opgegeven omdat jij geen relatie met mij wilt. Dit mes is voor jou en mij', had hij gezegd.

De vrouw rende gillend naar haar buurman, die de man iets later uit de woning zag rennen. De Ethiopiër wist te ontkomen, maar twee dagen later drong hij opnieuw de woning van de vrouw binnen. Ditmaal lukte hem dat door een ruit van de woning in te tikken.

Hij dreigde de vrouw te verkrachten of dood te maken als ze geen seks met hem wilde. Opnieuw liet hij een mes zien en haar kinderen waren daar getuige van. Het achtjarige zoontje van de vrouw werd óók bedreigd: 'Als jij je ermee bemoeit, steek ik jou ook neer.'

Ernstig

De rechtbank noemde de bedreigingen zeer ernstig omdat er een steekwapen in het spel was. Daarbij hadden de bedreigingen plaatsgevonden in de woning van het slachtoffer en in het bijzijn van haar jonge kinderen. Nog dagelijks ondervinden zij en haar kinderen de gevolgen van wat de man hen heeft aangedaan.

De man en de vrouw kennen elkaar via een Nederlandse taal- en inburgeringscursus. De verdachte had al langer een oogje op de vrouw, maar zij wilde geen relatie hem. De man heeft de bedreigingen altijd ontkend. De vrouw zou hem hebben gevraagd wat te klussen bij haar thuis.

'Nachtmerrie'

De opgelegde straf wijkt af van de eis van de officier van justitie. Die noemde de gebeurtenissen twee weken geleden 'de nachtmerrie van elke vrouw'. Zij had een jaar cel voor de man en een contact- en gebiedsverbod voor drie jaar geëist.

De rechtbank is ook van oordeel is dat deze straf in dit geval voldoende recht doet aan de ernst van de feiten.

De straf heeft de man al in voorarrest uitgezeten en hoeft de cel niet meer in. Wel moet hij zich houden aan het contact- en gebiedsverbod. Overtreedt hij dat verbod, dan moet hij per keer een week brommen.