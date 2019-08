Proef met pendelbus in Groninger binnenstad wordt gestaakt (update)

De pendelbus, die in de binnenstad van Groningen rijdt, blijft vanaf 1 oktober voorlopig in de garage staan. De gemeente staakt de proef, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt.

De bus rijdt sinds 2017 heen en weer tussen de haltes aan de rand van het centrum en de binnenstad. De pendeldienst is vooral bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn, of om andere redenen de afstand niet te voet kunnen afleggen.

Tweehonderd passagiers

Per week maken gemiddeld tweehonderd passagiers gebruik van het busje. Dat is te weinig, zegt de gemeente. Bovendien stappen de reizigers vaak in en uit op plekken waar ook de reguliere lijnbussen langskomen.

'Meer dan de helft van de keren reed hij leeg rond', zegt wethouder Philip Broeksma. 'Een experiment meer of minder is helemaal niet erg, het is goed dat het geprobeerd is. Maar de behoefte is beperkt.'

Alternatieven

Daarom wordt de proef nu anderhalf jaar opgeschort en komt er nader onderzoek naar mogelijke alternatieven. Op zijn vroegst eind volgend jaar gaat de pendelbus weer rijden, via een andere route.

Toegankelijk

Dan gaan de lijnbussen aan de oostkant van de binnenstad een nieuwe route rijden over de Diepenring. Daarvoor komen er nieuwe haltes bij het provinciehuis en bij de Stadsschouwburg. Ondertussen worden bestaande bushaltes, zoals die aan het Zuiderdiep, beter toegankelijk gemaakt.

De busjes die de gemeente gebruikte, werden gehuurd. Het huurcontract is opgezegd. 'Het kostte ongeveer 250.000 euro per jaar', weet Broeksma.

