'FC Groningen gaat na vertrek Doan juist meer inzetten op Japan'

Dat zegt commercieel directeur van FC Groningen, Robbert Klaver. 'We gaan kijken hoe we precies structureel kunnen gaan inzetten op die markt.'

Het voetballend vermogen van Doan bij FC Groningen heeft volgens Klaver iedereen de ogen geopend. 'We wisten van niets, het was een periode van leren voor ons. Wat doet zo'n merk?'

'Het heeft ons veel opgeleverd', blikt Klaver terug. 'Nog los van de merchandise en de clubtv-rechten. Ons bereik op social media in Japan is enorm gegroeid. Dat levert ons nieuwe ingangen op bij clubs en commerciële merken.'

Itakura

Klaver ziet het merk FC Groningen in de toekomst alleen maar groeien in Japan. 'We hebben nog onze centrale verdediger Ko Itakura, hè', zegt Klaver. 'Een aanvaller is altijd populairder, maar we zijn erachter gekomen dat Itakura met name heel populair is bij de vrouwen in Japan.' Dat hij nu pas naar voren komt in populariteit komt volgens Klaver omdat hij nu pas een basisspeler is.

Itakura wordt de komende tijd meer ingezet op social media nu Doan weg is. 'Dan gaan er hopelijk meer deuren op commercieel gezien. Japan heeft een groot achterland, daar zit een hoop voetbalpotentie.'

Inzetten op Japanse jeugd

Volgens Klaver is FC Groningen ook juist daar naar op zoek. 'We gaan kijken of we kunnen samenwerken met een jeugdopleiding van een club en kunnen gaan kijken of er bedrijven in Japan zijn die daar in willen investeren. Bedrijven willen zo zorgen voor een platform voor Japanse spelers.'

Klaver gaat in oktober of november weer naar Japan toe voor marketingdoeleinden. 'We hopen dan direct afspraken te kunnen hebben met mensen die eindbeslissers zijn. Japan is een andere cultuur, daar moet je mee om weten te gaan.'

Het was volgens Klaver destijds met Doan ook niet direct een succes. 'Je moet iemand kennen die met Japanners om kan gaan en de taal spreekt. Die kennen we inmiddels.'