Nieuw album Jan Henk de Groot wordt anders dan anders

'Ik wou iemand die met frisse oren naar mijn liedjes kan luisteren.' Jan Henk de Groot zit midden in de opnames van zijn nieuwste album dat in oktober verschijnt.

Bij zijn vorige platen hield hij zelf de touwtjes strak in handen. Bij de nieuwste zit Harmen Ridderbos van de Groninger band Town of Saints achter de knoppen.

Terwijl de mussen van het dak vallen ploeteren een paar Groninger muzikanten in de It's a Bear Studio in de Oosterpark in de stad. De Groot zingt zijn partijen in terwijl hij op drums en gitaar wordt begeleid door bandleden van Town of Saints. Het zijn de eerste opnames voor De Groots nieuwe album De wolf is terug.

Anders

'Het wordt wel anders, ja,' vertelt de Groninger singer-songwriter over het nieuwe album.

'Het zijn liedjes die je van me gewend bent, maar het gaat ook de wat steviger kant op. Er zitten wat synthesizers in. Volgens mij wordt het een avontuurlijke plaat.' De wolf is terug is de opvolger van Keunenk van Westerdaipsterdale dat in 2016 uitkwam.

Ziekte

Met de titel van de nieuwe plaat verwijst De Groot naar de ziekte die hem eerder dit jaar enige tijd uit de roulatie haalde.

'Het begon met de consternatie rond de terugkeer van de wolf in Nederland,' legt hij uit. 'Er zijn wel andere dingen in het leven waar je je druk over kunt maken, dacht ik toen. Bijvoorbeeld dat je een ernstige ziekte krijgt.'

De wolf is terug is behalve de titel van zijn nieuwe album ook de naam van zijn theatertour. 'Het gaat over de vraag wat nu eigenlijk belangrijk is in het leven. Waar maak je je druk om? Wat is het echte gevaar?'

Jan Henk de Groot en Harmen Ridderbos (rechts) overleggen (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Sound, koortjes en partijen

De opnames van zijn vorige albums deed De Groot grotendeels zelf. Dat hij nu samenwerkt met een collega-muzikant is nieuw voor hem.

'Ik wilde het niet allemaal zelf meer doen. Harmen kan goed opnemen en heeft verstand van sound, van koortjes en van partijen. Van die eigenschappen wilde ik gebruik maken. Ik kan dan lekker gitaar spelen en zingen, het regelwerk is voor Harm.'

De wolf is terug van Jan Henk de Groot komt begin oktober uit. De eerste single van het album, Zin aan, verschijnt deze zaterdag.