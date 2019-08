Ouderen Vredewold gaan dagje naar de camping

Het was woensdag één en al vrolijkheid op camping Nienoord in Leek, want de bewoners van zorgcentrum Vredewold gingen er een dagje kamperen. Vlakbij huis dus, en dat gebeurt de komende weken elke dag. Telkens met een andere groep bewoners.

Met busjes worden de ouderen van het zorgcentrum naar de camping gebracht. Het zijn er zo'n twintig. Bij aankomst staan koffie en thee klaar en is er appeltaart. Onder een partytent, in de schaduw van een paar hoge bomen is het prima uit te houden, ook al is het bijna dertig graden.

Naast de partytent staat een tent met ondermeer een koelkast en een koffiezetapparaat. Medewerkers, familieleden en vrijwilligers doen er alles aan om het de ouderen naar de zin te maken.



Er wordt op een accordeon gespeeld. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

'Heerlijk dagje camping'

Kamperen is een groot woord, want aan het eind van de dag gaan de bewoners terug naar het zorgentrum. Ze slapen er dus niet. 'Toch voelt het als kamperen', zegt Johanna Reitsema. Ze zingt en klapt enthousiast mee met de accordioniste die allerlei golden oldies speelt. 'Thea bedenkt elke keer iets anders om ons bezig te houden. Nu is het een dagje camping. Heerlijk.'

Thea Koster is de activiteitenbegeleidster van Vredewold. Zij heeft het kampeeruitje bedacht. 'Elk jaar organiseer ik anders. Deze keer is het kamperen geworden. Gisteren hebben we proefgedraaid met de eerste groep bewoners. We moesten even kijken hoe dat ging. En het ging perfect. Iedereen was enthousiast. Even een dag in een andere setting doen wonderen. We doen dit de komende drie weken, dan kan elke bewoner twee keer komen.'

Pootjebaden

Sjoukje Flonk-Van Dijk woont samen met haar man Albert in Vredewold. Samen hadden ze een boerderij in Zevenhuizen. Bij de boerderij hadden ze een camping. 'Kamperen bij de boer werd toen net populair', zegt Albert. Sjoukje vult hem aan: 'Nu runnen onze schoonzoons de camping.'

Ook het echtpaar Flonk geniet van het uitje. Tegen twaalven worden pannenkoeken en patat geserveerd. De bewoners laten het zich goed smaken.

Naast de partytent liggen twee opblaasbare zwembadjes waarin de ouderen even kunnen pootjebaden als het te warm wordt.