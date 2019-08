Brand in schuur bij zorgboerderij Onstwedde onder controle (update)

In een schuur naast een zorgboerderij aan de Barkhoornweg in Onstwedde is woensdagmiddag brand uitgebroken. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij.

In de schuur waren balen hooi, stro en machines opgeslagen. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur van buitenaf te bestrijden.

Brand onder controle

Volgens een woordvoerder is de brand onder controle omdat er snel werd ingegrepen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende loodsen, maar desalniettemin kan de schuur zelf als verloren worden beschouwd.

De wind stond gunstig en daarom hebben omwonenden geen last van het vuur gehad, aldus de woordvoerder.

Asbest vrijgekomen

Door de brand is er ook asbest vrijgekomen. In de dak van de schuur zaten meerdere asbestplaten. De omgevingsdienst doet onderzoek om de gevolgen daarvan in kaart te brengen.

Eigenaar zorgboerderij

Gert Meijer is de vader van de eigenaar van zorgboerderij. Zijn dochter maakt het naar omstandigheden goed. 'Ze is wat gestrest. Ze is hoogzwanger en moet binnenkort bevallen. Ze was in paniek en emotioneel. Maar het gaat nu weer goed.'

Volgens de vader zijn er geen gewonden gevallen. 'Dat was eigenlijk gewoon oververhitting,' aldus ooggetuige Meijer. 'Een persoon was aanwezig bij het leeghalen van de schuur. Ze probeerden nog zoveel mogelijk materiaal buiten de schuur te houden.'

Zorg gaat door

De schuur is volgens Meijer geen onderdeel van de zorgboerderij. 'Dit is een schuur die eigenlijk alleen maar wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Dit heeft geen gevolgen voor de zorgboerderij zelf. De zorg gaat gewoon door.'

Aanvankelijk meldde de brandweer dat er bij de brand twee gewonden waren gevallen, dat blijkt echter niet het geval te zijn.