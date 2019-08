Het busje rijdt sinds september 2017. De pendeldienst vervangt de gewone bussen, die tot die tijd door de Brugstraat reden.

'Niet altijd zo rustig'

Net als ieder kwartier vertrekt de pendelbus rond 13.00 uur van de halte Oude Ebbingestraat. De bus die vanmiddag reed, is als we instappen nog leeg. Alleen buschauffeur Hendrik Brink zit achter het stuur. 'Het is niet altijd zo rustig hoor', zegt hij.

Brink wist nog niet dat 'zijn' bus vanaf 1 oktober niet meer rijdt. 'Met ingang van wanneer stopt het eigenlijk?', vraagt hij zich af. 'Het is niet leuk. Je bent wat aan het opbouwen, en dat valt nu weg.'

'Mensen zijn echt geholpen'

Toch had Brink het ook wel een beetje zien aankomen. 'Ik wist wel dat ze er mee bezig waren, maar dat het nu echt ging gebeuren wist ik niet.'

'Heel veel mensen zijn heel blij met de pendelbus', zegt Brink. 'Die zijn er echt mee geholpen. Ik haal ze ook niet alleen bij de haltes weg, maar stop ook wel eens tussendoor. Jammer dat dat ophoudt.'

Toch nog drie reizigers

Als de bus bij de halte Westerhaven stopt, stappen er toch drie mensen in. Ook zij hadden nog niet gehoord dat de bus ermee stopt. Het verbaast de drie reizigers niet. 'Dit zat er wel aan te komen', zegt één van hen.

'Ik vind het heel spijtig', zegt een ander, die liever niet met haar naam in dit artikel genoemd wil worden. Ze vindt dat de pendelbus te weinig reed. 'Een goede pendelbus rijdt eens per vijf of zeven minuten. Deze ging één keer per kwartier.'

Vijftien minuten lang

'Voor veel mensen is vijftien minuten te lang, zeker in de winter. Je zou gewoon naar de halte toe moeten kunnen lopen en erop vertrouwen dat er snel een bus komt.'

De dame maakt veel gebruik van de bus, al kan ze naar eigen zeggen ook wel een stukje lopen. 'Maar hoe het straks moet weet ik niet. Misschien dat iemand me af en toe haalt of brengt, maar het zal minder worden.'

'Je wordt nog meer afhankelijk van andere mensen, en dat wil niemand', zegt ze.

Terugkeer bus niet uitgesloten

Toch is er hoop voor de reizigers: de gemeente sluit een terugkeer van de bus nog niet uit. Als er over anderhalf jaar geen bussen meer over de Grote Markt rijden, moet daar een oplossing voor worden gevonden. Mogelijk opnieuw in de vorm van een pendelbus.

'Ik hoop dat de gemeente het gemis van de bus serieus neemt', zegt de reizigster die we treffen. 'Er zijn, hoewel je erover struikelt, niet alleen maar studenten in Stad. De oudere bewoners hebben ook recht op een beetje een leuk leven.'

Voor buschauffeur Brink houdt het werk in de pendelbus in ieder geval op. 'Ik ga het zeker missen. Het draait nu twee jaar, en het was leuk geweest als het nog een tijdje door was gegaan.'

De naam van de passagier die we spraken is bij de redactie bekend.





Lees ook:

- Proef met pendelbus in Groninger binnenstad wordt gestaakt