Mogelijk licht aan einde van de tunnel voor failliet Tvilight

Het Transferium bij Hoogkerk was één van de eerste projecten van Tvilight. (Foto: Tvilight)

Meerdere partijen tonen interesse voor overname van Tvilight, fabrikant van slimme verlichting. Tvilight werd ruim een week geleden bankroet verklaard nadat het bedrijf het eigen faillissement had aangevraagd.

Al voordat Sander Vos van Yspeert Advocaten het verkoopdocument over Tvilight Intelligent Lighting gereed heeft, heeft zich een reeks geïnteresseerde bedrijven en investeerders gemeld.

Er is daarmee een goede kans dat de ooit veelbelovende stad-Groninger startup een doorstart maakt, zegt waarnemend curator Dennis Koerselman: 'Dat er meerdere partijen zijn vergroot de mogelijkheden, maar zolang er geen concrete biedingen liggen, blijft het koffiedik kijken.'

Hoge kosten

Tvilight, begonnen in 2012 door de Indiaas-Nederlandse ondernemer Chintan Shah, kwam begin augustus in financiële problemen. Tvilight zat met hoge kosten voor ontwikkeling van haar producten.

Er kwam te weinig geld binnen om leveranciers en personeel te kunnen betalen. Tegelijkertijd ketsten gesprekken met drie investeerders over een overname af omdat een van hen onverwachts afhaakte. Die hadden de schuldenlast van Tvilight kunnen overnemen en het bedrijf overeind kunnen houden.

'Geen opkopers van onderdelen'

Nadat pogingen om extra krediet aan te trekken op niks uit liepen, restte volgens directeur Shah alleen nog de aanvraag van het eigen faillissement. De curatoren doen nog onderzoek naar de precieze oorzaak van het faillissement.

De interesse komt van nationale en internationale partijen in de markt voor verlichting. Waarnemend curator Koerselman zegt dat ze hebben laten weten het bedrijf en activiteiten in hun geheel te willen overnemen. 'Het is zeker serieus, het gaat niet om opkopers van onderdelen.'

Slimme straatverlichting

Tvilight ontwikkelt sensoren, draadloze controllers en managementsoftware voor openbare verlichting. Daarmee maakt het bedrijf intelligente straatlantaarns die kunnen ermee reageren op beweging van voetgangers of ander verkeer, luchtkwaliteit meten of een bevroren wegdek registreren.

De sensoren in de lantaarns kunnen ook met elkaar 'praten' waardoor licht bijvoorbeeld kan meebewegen met passerend verkeer. Met zulke slimme straatverlichting hoopt Tvilight een rol te kunnen spelen bij de ontwikkeling van 'smart cities'. Er staan inmiddels zo'n 50.000 Tvilight-straatlampen, onder meer in projecten in Helmond, Dortmund en op Texel.

Tvilight is sinds 2016 voor bijna de helft in handen van de Duitse verlichtingsfirma Osram. Investeringsmaatschappij Ponooc in Leusden bezit iets meer dan een derde van de aandelen. Chintan Shah heeft de rest (zeventien procent).

