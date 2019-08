Grol en Polling maken zich op voor bijzonder WK

'Judo komt uit Japan, dus dat blijft altijd met elkaar verbonden. Het is ook altijd speciaal als ik tegen een Japanner moet judoën', aldus Polling.

Anton Geesink

'Het is daar meer dan een sport. Anton Geesink werd daar in 1964 Olympisch kampioen. Het WK is ook in de Budokan waar hij ooit Olympisch kampioen werd en waar volgend jaar ook de Olympische Spelen zijn. Dus ja, het verhaal is supermooi', glundert Grol.

Grol in +100

Met Henk Grol gaat het uitstekend de laatste tijd. De oud-Veendammer pakte sinds zijn overstap naar de +100 categorie in 2018 vijf medailles, waaronder twee keer EK-brons en een Gland Slam zege in Osaka.

Lastige periode Polling

Kim Polling ging onlangs nog door een lastige periode. De judoka uit Zevenhuizen had ongeveer een jaar last van een hernia en moest vervolgens lang wachten op succes. Maar inmiddels gaat het beter.

'Met de rug gaat het eigenlijk heel goed, dus dat is heel fijn. Het EK is natuurlijk wat minder gegaan (red. tweede ronde), maar ik heb onlangs meegedaan een de Grand Prix van Zagreb (red. zilver) en daar voelde het eindelijk weer normaal. Dus dat was wel heel erg fijn, dat ik voor het WK toch nog een lekker toernooi heb gedraaid', aldus Polling.

WK-medailles

Beide judoka's werden nog nooit wereldkampioen. Polling pakte in 2013 al wel brons, in Rio de Janeiro. Grol veroverde drie keer WK-zilver: in Rotterdam 2009, Tokyo 2010 en Rio de Janeiro 2013. De doelstelling voor het komend WK is, uiteraard, opnieuw eremetaal.

'Ik hoop echt heel erg op een medaille. Natuurlijk wil ik wereldkampioen worden, maarja dat WK dat is nog niet echt bepaald mijn ding tot nu toe, dus ik hoop heel erg op een medaille', besluit Polling.

'Ik zou heel graag natuurlijk nog een WK-medaille ophalen. Het is mijn laatste WK, dat weet ik wel zeker, dus het is ook nog wel weer leuk om dat in Japan te doen', eindigt Grol met een glimlach.

Loting

Polling komt donderdagochtend in actie. Ze is de eerste ronde vrijgeloot. Grol, die tiende staat op de wereldranglijst, moet zaterdag wel gelijk in de eerste ronde aan de bak. Hij treft de nummer 21 van de wereldranglijst, Lurii Krakovetskii uit Kirgizië.