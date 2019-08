Coffeeshophouder: 'Geen idee hoe de toekomst eruit ziet'

De kogel is door de kerk: Groningen is één van de tien gemeenten die meedoet aan de landelijke wietproef. 'De uitverkorene', zegt eigenaresse Marjola van den Brand van coffeeshop Rag-a-Muffin met een cynisch lachje.

Van den Brand is niet verrast dat de gemeente Groningen mee gaat doen. Dit betekent automatisch dat zij met haar coffeeshop aan de Noorderstationsstraat in Stad ook onderdeel wordt van de proef.

Ervaring wordt 'weggeveegd'

'Hoe de toekomst eruitziet? Geen idee eerlijk gezegd. Ik heb nog steeds geen idee aan welke criteria de kwekers moeten voldoen. En kunnen zij voldoen aan de vraag en de hoeveelheid?'

Aangewezen kwekers leveren straks aan coffeeshops. Volgens Van den Brand wordt daarmee de expertise van ervaren kwekers van nu 'weggeveegd'. 'Ik heb kwekers waar ik al meer dan twintig jaar mee werk. Die zou ik het heel erg gunnen, maar dat zou ook voor mij een geruststelling zijn.'

'Geen liefde voor het product'

'Wat ik zie aan de kwekers die de proef gaan doen, is dat het managers zijn die geld willen verdienen en geen liefde voor het product hebben. Dat vind ik heel jammer.'

'Kwekers moeten een jaar lang produceren voordat de proef begint. Dus je kunt ervan uit gaan dat het groot kapitaal is, anders kun je je dat niet veroorloven. En dan gaat de minister bepalen of de wiet geschikt is voor de coffeeshop. Heeft hij weleens gerookt? Hoe gaat hij bepalen wat goed is?'

Al jaren niet meer leuk

Ondanks de kritische noten is Van den Brand geen tegenstander van regels voor de wietteelt. 'Als we het goed doen, kunnen we er voor het eerst eisen aan stellen. Het moet geregeld worden en ik snap dat je een aantal fases door moet en dat het niet meteen ideaal is. Maar hoe we het moeten invullen? Daar heb ik geen idee van. Zitten de kwekers in het zuiden van de land of zitten ze hier om de hoek?'

'Volgens mij is het al jaren niet meer leuk', gaat ze verder. 'We hebben al zo vaak de tent opnieuw moeten uitvinden. Er zijn mensen die 22 jaar bij mij werken. Die kan ik niet zomaar wegschoppen. Die gaan ook geen andere baan meer vinden.'

'Tijd voor een nieuwe generatie'

Als Van den Brand het voor het zeggen had, zou ze de expertise van de huidige kwekers inzetten. Net als het gecontroleerd kweken in kassen.

Maar of dergelijke veranderingen daadwerkelijk werkelijkheid worden? Daar heeft ze een hard hoofd in. Toch probeert ze in oplossingen te denken, zoals het makkelijker overdragen van een coffeeshop.

'Ik ben een gewone oude hippie. Het is tijd voor een nieuwe generatie. Maak het mogelijk dat ik het doorgeef aan een nieuwe generatie die wel met deze manier van zakendoen om kan gaan. Jong en fris.'

