Is de 10.000 euro voor Julia's rolstoelbus foetsie?

'Bizar. Echt bizar.' Pascal Koolhof kan nog nauwelijks geloven dat de crowdfundingsite Dream or Donate uit de lucht is. De site waar hij zo'n 10.000 euro had ingezameld voor een rolstoelbus voor zijn dochter Julia.

Op 3 december startte Koolhof de crowdfundingsactie. 'Het was een bekende, grote en betrouwbare website', blikt hij terug op de keuze voor Dream or Donate.

De donaties kwamen gestaag binnen. Uiteindelijk stond de teller afgelopen weekend op 10.310 euro, voldoende voor de aanschaf van de rolstoelbus.

Cerebrale parese

De 4-jarige Julia werd drie maanden te vroeg geboren en heeft daardoor cerebrale parese. De hersenen zijn niet in staat de spieren de juiste spanning door te geven. Ze kan haar benen hierdoor niet bewegen en zit in een rolstoel. Met de rolstoelbus kan Julia weer naar school. Bovendien kan het gezin dan weer leuke uitjes doen.

Geen bevestigingsmail

'Zaterdag hadden we de laatste actie', vertelt Koolhof. 'Dus ik heb het maandag uit laten betalen. Het zag er allemaal heel officieel uit, maar ik heb nooit een bevestigingsmail gehad. De uitbetaling stond wel op mijn scherm.'

Op een mailtje met daarin de vraag om de storting van zo'n 9.500 euro netto blijft het angstvallig stil. 'Tot mijn verbazing kreeg ik vervolgens een berichtje van een collega dat het niet goed gaat met de site. En dat-ie offline was.'

'We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk informatie in te winnen en hebben de artikelen over het offline gaan gelezen.'

Website gehackt

In de nieuwsuitzending van half acht stond eigenaar Robert-Jan Mastenbroek RTL Nieuws te woord. 'Hij stond daar met zijn dreadlocks en in zijn blote bast te verkondigen dat hij alles geprobeerd heeft. Dan weet je al genoeg.'

Mastenbroek doet de belofte dat iedereen zijn geld terugkrijgt en zegt dat hij inmiddels contact probeert te krijgen met zijn klanten. Naar eigen zeggen is de site gehackt, waardoor hij meer heeft uitbetaald dan daadwerkelijk was ingezameld. Hierdoor heeft de eigenaar nu geen geld om lopende acties uit te betalen.

'Hij zit allang in het vliegtuig'

Koolhof hoopt tegen beter weten in dat het geld alsnog uitgekeerd wordt. 'Op de site staat dat ze wettelijk verplicht zijn pas na twee weken uit te betalen. Dus we hebben nog kans dat we over elf dagen ons geld krijgen. Maar ik verwacht er eigenlijk niks van.'

'De mensen die nog iets hebben lopen, hebben nooit een rekeningnummer doorgegeven. Wij wel, dus dat is ons enige perspectief.'

'Maar ik heb het gevoel dat die jongen al lang in het vliegtuig naar een ver land zit. Wat mij betreft moet de FIOD nu nog bij hem binnenvallen en de administratie binnenhalen, anders is het weg. Hij zag er niet heel betrouwbaar uit.'

'Die arme mensen die gedoneerd hebben, zijn hun geld kwijt. Hun zuurverdiende geld. Wij ook, maar wij waren het eindstation. Zij hebben hun eigen geld erin gestoken. Super sneu', zegt Koolhof balend.

Niet al het geld is weg

Als het bedrag inderdaad foetsie is, betekent dat een gat in de financiering van 10.000 euro. De aanschaf van een tweedehands busje of een nieuwe crowdfundingactie zijn dan nog de opties.

Een geluk bij een ongeluk is dat het opgehaalde geld bij acties door hele provincie veilig op de spaarrekening staat. Toch overheerst bij Koolhof ongeloof. 'Een hele slechte film....'

'De site is al zes jaar online en er is keurig uitbetaald. En wij stoppen op zaterdag, betalen maandag uit en de site is op woensdag offline. Hoe slecht kun je het hebben? Had ik twee weken geleden uitbetaald, dan was het klaar geweest. Bizar.'

Donderdag doet Koolhof aangifte bij de politie.

Busje gewassen voor Julia

In juli liet Expeditie Grunnen nog het busje wassen voor geld voor Julia. Dat geld is niet terechtgekomen op de crowdfundingssite. Bekijk hieronder de aflevering met de wasbeurt.