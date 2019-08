Lopend Vuur: Speed pedelecs zijn een gevaar op de weg

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur en daarmee een stuk sneller zijn dan een gewone elektrische fiets. De fietsen gelden sinds vorig jaar voor de wet als bromfiets. Een helm is verplicht.

In juli 2017 reden er ruim 10.600 van deze snelle e-bikes op de Nederlandse wegen. Vooral 55-plussers schaften relatief vaak een dergelijke snelle elektrische fiets aan.

'Snelheidsverschil te groot'

De speed pedelec moet op de rijbaan en de gecombineerde fiets- of bromfietspaden rijden. De ANWB vindt dat niet verstandig. 'Voor een groot deel van de gebruikers is het snelheidsverschil veel te groot', aldus de ANWB op de eigen site.

De ANWB wil dat de gebruiker van de speed pedelec zelf mag kiezen of hij/zij op het fietspad of de rijbaan wil rijden. Ook moeten de Speed pedelecs worden toegestaan op snelfietsroutes. Nu is dat nog verboden.

Wat vind jij van de speed pedelec? Een handig vervoermiddel en alternatief voor de auto of ben je beducht voor de snelheid van de pedelecs?

