SGV en Usquert staan weer op de voetbalkaart: 'Het was even helemaal niks'

De Juffertoren in Schildwolde slaat zes keer. Het aanvangstijdstip van de oefenwedstrijd tussen thuisclub SGV en VV Usquert. Het zijn clubs die waren weggezakt naar de kelderklasse van het amateurvoetbal, maar dit seizoen zijn ze terug in de vijfde klasse.

Een rampjaar was het. Dat is wat je te horen krijgt als je met supporters van SGV praat op sportpark 'Onder de Juffer'.

'Helemaal niks'

'We speelden op zaterdagmiddag tegen bijvoorbeeld Oranje Nassau 9. Dat is helemaal niks', zegt één van hen. SGV moest noodgedwongen een overbruggingsjaar inlassen. Het lukte niet meer om een eerste elftal in de standaardklasse op de been te brengen.



We hebben ons er hard voor gemaakt om er nu weer te staan Jos Hoeksema - speler SGV

Dit seizoen zijn ze daar wel in geslaagd. Oud-voorzitter Herman Schoenmaker moest ruim een jaar geleden het slechte nieuws wereldkundig maken. Hij is ook een van de toeschouwers.

'Voor alle geledingen in de club is het fantastisch. Een terugkeer in de vijfde klasse met zo'n jong team en een aantal routiniers is geweldig. Ik vind het klasse dat iemand als Jos Hoeksema nog twee jaar door gaat om ervoor te zorgen dat de ploeg een mooie doorstart kan maken in de vijfde klasse.'

De 41-jarige Hoeksema heeft nog altijd ambitie om in het eerste van SGV te spelen. Hij ziet daarnaast ook de noodzaak van de rentree: 'Dat moest ook wel. Het jaar dat we er tussenuit zijn geweest is zonde. We hebben ons er hard voor gemaakt om er nu weer te staan.'



Blij dat Usquert weer op de kaart staat, ook vanwege het honderdjarig bestaan van volgend jaar Jan Blaauw - speler/trainer VV Usquert

Usquert na vijf jaar weer terug

Bij VV Usquert is het langer geleden dat er in de standaardklasse werd gespeeld. Om precies te zijn vijf jaar. De inspanningen van trainer Jan Blaauw hebben effect gehad. 'We hebben momenteel twintig spelers. Ze zijn kwalitatief niet allemaal even goed. Maar het gaat erom dat Usquert weer op de kaart staat, ook vanwege het honderdjarig bestaan van volgend jaar', zegt de oefenmeester. Hij tovert zichzelf om van trainer tot speler en staat na rust in het veld.

Usquert-speler Kevin Ensing schetst na het 4-4 gelijkspel tegen SGV de situatie van vijf jaar geleden. 'Het was een beetje op sterven na dood bij ons. Ik had er best wel een hard hoofd in toen Jan zei dat ie met Usquert terug wilde keren naar de standaardklasse. Er kwamen wat spelers bij en toen begon het te lopen en nu staan we hier', geeft hij aan.

De ploegen komen elkaar niet tegen in de competitie omdat SGV op zaterdag speelt en de leden van Usquert ervoor kozen om op zondagmiddag in actie te komen

SGV, dat thuis met de karakteristieke Juffertoren op de achtergrond speelt, kruist de degens met Usquert (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)