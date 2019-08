Eigen evaluatie RUG moet open wond 'Yantai' dichten

De RUG kon geen voorzitter vinden voor de onderzoekscommissie. Dat is nu gelukt. Wie het is, wordt later bekend gemaakt.

Wel haast, geen voorzitter

Direct nadat de universiteitsraad begin 2018 de plannen voor Yantai dwarsboomde vroeg de raad om een onderzoek. Toenmalig bestuursvoorzitter Sibrand Poppema voelde daar niets voor. Huidig voorzitter Jouke de Vries wel. Net als de u-raad wilde hij haast maken met het onderzoek, maar door het uitblijven van een voorzitter lukte dit niet.

Miljoen euro belastinggeld

Inmiddels zijn alle externe onderzoeken naar het project afgerond. Daaruit is gekomen dat de universiteit ruim een miljoen euro aan belastinggeld heeft uitgegeven aan de voorbereiding van een Chinese campus. Dit had niet gemogen; het bedrag is inmiddels teruggeboekt.

Lessen trekken

Rest de vraag hoe de universiteit in de toekomst beter kan omgaan met grote projecten, aldus De Vries. 'Al eerder is gezegd dat het moet gaan over lessen die we trekken uit zo'n groot project. Hoe kunnen we de organisatie dusdanig inrichten dat problemen die we nu hebben meegemaakt niet meer voorkomen.'

Pijnlijk dossier

Uit bespreking van de externe rapporten donderdag in de universiteitsraad bleek andermaal dat Yantai een pijnlijk dossier blijft. Binnen de U-raad leven nog veel onvrede en verwijten, terwijl het bestuur vooruit wil kijken.

Of, zoals Olaf Scholten van de Personeelsfractie het verwoordt: 'Er moet veel oud zeer weggestreken worden. We hebben het evaluatierapport nodig, om elkaar daarna weer recht in de ogen te kunnen kijken.'

Zorgen rond project

Het plan voor de campus in China werd in januari 2018 getorpedeerd door de U-raad. Een meerderheid had te veel zorgen, bijvoorbeeld over het mogelijke gebrek aan academische vrijheid in het communistische China.

