Deze dag: Schietpartij in Hoogezand

Bij een vuurgevecht met een arrestatieteam wordt in Martenshoek (Hogezand) Mutlu H. doodgeschoten. Volgens de politie is hij verantwoordelijk voor de moord op de 17-jarige Sandra Kalk, een maand eerder gepleegd. Harman sterft op deze dag in de geschiedenis, 31 augustus 1998.

Vader Jonnie Kalk weet zeker dat het niet Mutlu was, die zijn dochter heeft vermoord. De daders lopen volgens hem nog vrij rond. Mede op zijn aandringen is vier jaar geleden DNA-materiaal dat niet eerder tegen het licht was gehouden, nog eens onderzocht. Het leverde geen nieuwe inzichten op. Een grote teleurstelling voor de nabestaanden van Sandra.

Sinds de dood van Sandra Ilona Kalk is op het internet een website te vinden, waarmee haar nagedachtenis levend wordt gehouden. Tips die wellicht meer duidelijk kunnen geven over de gebeurtenissen, kunnen daar worden achtergelaten: 'Wij kunnen niet verder leven met deze afschuwelijke en onopgeloste moord, wij stikken daarin. Sandra haar toekomst is ontnomen', is er te lezen. Het laatste bericht op de site dateert uit 2014.

Als haar vader op maandag 28 juli 1998 om acht uur 's morgens bij het huisje van Sandra aan de Sluiskade aanbelt, blijkt er niemand thuis. De baas van transportonderneming Kalk in Kolham is meteen ongerust. Immers, hij had een afspraak met zijn dochter om er een paar dagen samen tussenuit te gaan.



Niet lang daarna wordt haar lichaam gevonden in een bosje bij Kolham. Sandra is verkracht en door het hoofd geschoten. De politie heeft een ex-vriendje van haar al snel op het oog als verdachte. Het is de vuurwapengevaarlijke, 22-jarige Mutlu H. De grijze BMW waarin hij zit met een andere man van Turkse komaf, wordt klemgereden op de parkeerplaats van de Meint Veningastraat door een arrestatieteam.

In het vuurgevecht dat volgt is Mutlu volgens de eerste berichten 'dodelijk getroffen door politiekogels'. Officier van Justitie van Capelle legt uit in het Nieuwsblad, dat de agenten 'uit noodweer hebben geschoten'. Sectie op het lichaam leidt later tot de verrassende conclusie, dat Mutlu zichzelf van het leven zou hebben beroofd. Getuigen weten zeker dat H. door politiekogels is getroffen.

Wat er ook precies gebeurd is, voor vader Jonnie staat vast dat dit niet de man is die verantwoordelijk is voor de dood van Sandra. Getuigen zouden andere mannen dan Mutlu met een lichaam hebben zien slepen nabij de plaats waar Sandra later is gevonden. 'Kijk, het leven gaat door', zegt hij in 2015 tegen onze verslaggever Peter Steinfort. 'Maar in mijn achterhoofd leeft altijd het gevoel dat de zaak nog niet is opgelost. Ik wil weten wat er gebeurd is, de onderste steen haal ik boven. De dader móét gestraft worden.'

Tot op de dag van vandaag bezoekt Jonnie Kalk wekelijks het graf van Sandra. En houdt hij contact met onze verslaggever over nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Die volgens de politie is opgelost met de dood van Mutlu H., meer dan twintig jaar geleden. Hij kwam om bij de mislukte arrestatiepoging in Martenshoek op deze dag in de geschiedenis, 31 augustus 1998.