Polling na uitschakeling op WK: 'Ik heb nog nooit zo verloren, ongelofelijk'

De teleurstelling is groot bij judoka Kim Polling na de opmerkelijke uitschakeling tijdens het WK judo in Tokio. Ze werd donderdag in de derde ronde na een 'verboden handeling' gediskwalificeerd.

Polling kan maar amper bevatten dat het zo gelopen is in de Japanse hoofdstad. 'Ik heb überhaupt nog nooit met een diskwalificatie verloren. Ik heb er niet eens woorden voor. Het is echt onwijs kut. Ja, ongelofelijk.'

Armklem

De judoka uit Zevenhuizen zou een armklem hebben toegepast en dat is verboden. Polling legt zelf uit hoe ze dat moment beleefde.

'Ik kon er heel weinig aan doen', vindt ze. 'Ik had gewoon mijn pakking en zij laat ineens haar hand los en ik glip over haar hoofd, waardoor ik in één keer alleen maar die andere arm van haar heb. En op dat moment draai ik al rond, dus dan kan ik niet meer stoppen.'

'Oneerlijk'

'Het is echt heel ongelukkig hoe het is gelopen, maar ik kan er echt helemaal niks aan doen. Ik had geen moment dat ik kon stoppen, dus dat vind ik het oneerlijke eraan', vervolgt ze.

'Nul last van arm'

'De scheidsrechter gaf gewoon een waza-ari voor mij, tot zij zo begint te krijsen. Maar dat kind heeft nergens last van, hoor. Ik snap ook wel dat ze dat doet, want anders had ze een waza-ari tegen gehad en nu lig ik eruit, dus natuurlijk doet ze dat. Ze heeft ook nul last van die arm', aldus Polling over de Puerto Ricaanse Maria Perez, die in de volgende ronde verloor van de latere wereldkampioene Marie Eve Gahié uit Frankrijk.

'Haar eigen schuld'

'Ik kon er niks aan doen', vat Polling nogmaals samen. 'Je kunt ook zeggen dat het haar eigen schuld is. Ze wist dat die worp eraan kwam, dus als ze die arm niet had losgelaten, dan was haar arm niet zo terechtgekomen.'

'Heel veel pijn'

De diskwalificatie was juist zo vervelend voor Polling omdat ze goed in haar vel zat. 'Ik was kalm. En dat was het allerbelangrijkste vandaag, dat ik gewoon geduld zou houden. En dat maakt het zo onwijs zuur en vooral dat doet heel veel pijn. Dat je weet dat er veel meer in had gezeten. Eindelijk een WK waarop ik me goed voelde en dan verlies je door zo'n knullig iets', besluit een teleurgestelde Polling.

Henk Grol

Zaterdag komt er nog een Groningse judoka in actie tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Henk Grol komt dan uit in de +100 klasse. Hij begint in de eerste ronde, tegen de Lurii Krakovetskii uit Kirgizië.

