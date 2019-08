Zeven eeuwen goede tijden, slechte tijden op Allersmaborg in Ezinge

Wanneer met de bouw van de Allersmaborg is begonnen is nog altijd in nevelen gehuld. Het oudste deel moet uit de 13e of 14e eeuw zijn. De borg bood zeven eeuwen onderdak aan kleurrijke borgheren en hun families.

Deze week verschijnt het boek Zeven eeuwen Allersmaborg.

Ze deden jarenlang uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van de borg even buiten Ezinge. Annette van der Post en Henk van Veen. De eerste beschrijft in het boek de periode waarin de borg door kunstenaars werd bewoond. Die periode begint in 1962, als het jonge kunstenaarsechtpaar Annie Vriezen en Martin Tissing in de leegstaande borg gaat wonen.

Het raadsel van het ontstaan van de Allersmaborg

Henk van Veen neemt in het boek de periode van het ontstaan van de borg tot het begin van de vorige eeuw voor zijn rekening. Dat levert meteen een raadsel op. 'Er is onderzoek gedaan naar de fundamenten van het oudste deel van de borg maar die zaten zo diep dat ze niet tot het uiterste zijn gegaan', vertelt Van Veen in de tuin van de borg.

Daardoor is niet vast te stellen wanneer met de bouw is begonnen. 'Maar met de aanleg is niet voor de 13e eeuw begonnen want toen bouwden ze hier nog niet op die manier.'



De Allersmaborg (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Boter en kaas vanuit Ezinge naar Groningen

Een van de eerste bewoners van de borg die in het bijna driehonderd pagina's tellende boek uitgebreid aan bod komt is Sirp Ellema tho Allersma (1560-1625). Een rijke herenboer uit Uithuizen die trouwde met een Allersma.

'Naar mijn idee is hij degene geweest die het oude steenhuis uitbreide met een keuken', vertelt Van Veen.

De aanleg van de keuken duidt er op dat er op de borg een luxer leven werd geleid. 'Wat ik in het archief heb gevonden zijn lijsten met producten die vanuit Groningen naar de borg werden gestuurd. Kinderspeelgoed, luxe textiel, vlees en landbouwwerktuigen.' Uit die lijsten blijkt ook dat er boter en kaas van de Allersmaborg naar Groningen werd gebracht.



Er is heel wat af geleden in deze borg Henk van Veen - onderzoeker

Oorlog, ziekte en kindersterfte

In een lommerrijke omgeving aan de zuidoever van het Reitdiep ligt de Allersmaborg er in de zon vredig bij. Uit het boek blijkt dat het leven op de borg in de afgelopen zeven eeuwen bepaald niet altijd vredig was. 'Het was best een ruw leven', beaamt de onderzoeker.

'Ze hadden vaak te kampen met ziektes, de oorlog was nooit ver weg. Zeker in de tachtigjarige oorlog. Bij Aduarderzijl is toen nog hard gevochten. Kindersterfte was hoog. Er hebben hier bewoners gezeten die drie keer trouwden, uit alle huwelijken kinderen kregen maar uiteindelijk toch alleen overbleven. Er is heel wat af geleden in deze borg.'



De Allersmaborg (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Borgheer Reneke de Marees van Swinderen

'De laatste borgheer heeft de meeste indruk op mij gemaakt', vertelt onderzoeker Van Veen. Die laatste borgheer was Reneke de Marees van Swinderen (1823-1899). 'Hij was de eerste borgheer die hier ook echt woonde. Hij was notaris hier in het dorp en maatschappelijk zeer betrokken, een soort weldoener voor het dorp.'

Het boek Zeven eeuwen Allersmaborg van Annette van der Post en Henk Th. van Veen wordt vrijdagmiddag gepresenteerd in de Allersmaborg.