Inwoners maken zich zorgen over mogelijke uitbreiding zonnepark Vlagtwedde

Binnenkort wordt gestart met de bouw van het zonnepark. Ontwikkelaar PowerField heeft een vergunning voor ongeveer honderdtwintig hectare en wil naar tweehonderd hectare.

Rond de honderd omwonenden kwamen naar de informatiebijeenkomst. Ze werden geïnformeerd over de voorgenomen uitbreiding van tachtig hectare. Dat doen ze onder andere omdat de gemeente wil dat er draagvlak wordt gecreëerd voordat er begonnen wordt met de vergunningsaanvraag.

Inwoners

Meerdere omwonenden gaven aan dat ze vrezen voor uitbreiding op uitbreiding, waaronder Henk Vellekoop die vlak bij woont. 'Waar houdt het op?', vraagt hij zich af. 'Ik vind eigenlijk de eerste honderd hectare voldoende. Ik heb liever niet dat ze uitbreiden.'

Tanja Kool vreest hetzelfde. 'Ik ben niet principieel tegen het zonnepark, maar we moeten wel voorkomen dat het groter en groter wordt.'

Het zonnepark in Vlagtwedde is na voltooiing (en zonder de voorgenomen uitbreiding) het grootste zonnepark van Nederland volgens ontwikkelaar PowerField. Op het terrein worden niet alleen zonnepanelen geplaatst, maar ongeveer twintig hectare wordt gebruikt voor de teelt van blauwe bessen. Die moeten ervoor zorgen dat het zonnepark beter in het landschap past. Over een aantal weken gaan de eerste palen voor zonnepanelen de grond in.

Geen zorgen

De inwoners hoeven zich volgens PowerField geen zorgen te maken over de mogelijke uitbreiding op uitbreiding. 'Daar zijn totaal geen plannen voor', vertelt projectmanager Jaco van Leeuwen. 'Wij kunnen die zorgen dus wegnemen.'

Draagvlak

De vraag blijft: hoe veel draagvlak is er voor de uitbreiding van tachtig hectare? Bij Henk Vellekoop is dat er in ieder geval niet. 'Voor sommige mensen zal een informatieavond helpen om meer draagvlak te creëren, maar bij mij nog niet.'

Tanja Kool wil graag dat de zonnepanelen op de daken van boerderijen worden geplaatst. 'Er zijn zo veel van die enorme grote boerderijen. Als je ze bij mensen plaatst dan hebben ze er zelf ook wat aan en je levert ook een grote bijdrage.'

Draagvlakonderzoek

Het college van B&W van Westerwolde beslist uiteindelijk of de uitbreiding er mag komen of niet. Ze nemen onder andere het draagvlak mee.

'Het aantonen van draagvlak is lastig', vertelt Jaco van Leeuwen van PowerField. 'Maar wat wij wel hebben gedaan, is een draagvlakonderzoek. We hopen binnenkort de resultaten te kunnen laten zie aan de gemeente.'

Mocht PowerField de vergunning voor de uitbreiding krijgen dan wil de ontwikkelaar in september 2021 beginnen met de bouw.

