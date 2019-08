Werkstraffen geëist voor kluisdiefstal uit politiewoning, brandstichting en mishandeling

De jongste verdachte mag wat het OM betreft een werkstraf van 50 uur uitvoeren. De werkstraf van de oudste verdachte moet hoger liggen. Hij zou zich naast diefstal ook schuldig zou hebben gemaakt aan mishandeling in Hoogezand en brandstichting in Stadskanaal.

De 21-jarige verdachte zou op 27 oktober 2017 uit een woning in Hoogezand een kluis met precaire inhoud en geld hebben gestolen. De diefstal zou hij samen met de 23-jarige Hoogezandster hebben gepleegd.

Kluisdiefstal uit woning van agent

Het slachtoffer van de kluisdiefstal is een politieagent. Die was ten tijde van de diefstal op vakantie met zijn gezin. Een dochter van kennissen paste op het huis. Een paar avonden voor de diefstal, nodigde de huis-oppas een groep mensen uit om een avond te 'chillen' in de agentenwoning.

Beide verdachten 'childen' die avond mee. Kort na die avond werd de inbraak ontdekt. Alle aanwezigen van de avond werden nagetrokken.

Boksbeugel en wapen

Op basis van onder meer telefoontaps kwam men al snel bij de 21-jarige verdachte uit Siddeburen uit. In diens woning troffen agenten een doos met met spullen aan. De goederen: een patroonmagazijn, een boksbeugel, munitie, kentekenbewijzen, autosleutels en een stroomstootwapen en 500 euro konden worden gekoppeld aan de diefstal uit de woning.

Het wapen uit de gestolen kluis, een dienstpistool Walther P99Q, werd later in een schuur gevonden bij de 22-jarige man uit Sappemeer. Met het wapen zou geschoten zijn. Een lege kogelhuls werd werd aangetroffen in de buurt van de woning van de 21-jarige.

Lang op de plank bij OM

Beide mannen werden aangehouden en kort vastgezet. De zaak lag lang bij het OM op de plank. 'Het had niet de prioriteit die het had moeten krijgen', verontschuldigde de officier zich. Mede daarom vond de officier niet dat ze tegen de verdachten een onvoorwaardelijke celstraf kon eisen.

Verdwenen kluis

De gestolen kluis zat in de woning van de agent in beton vastgeklonken. Na de diefstal werd de kluis nooit teruggevonden. De 23-jarige Sappemeerder zweeg vooral tijdens de zitting. De 21-jarige Siddebuurster verklaarde dat hij de goederen gekregen, maar weigerde te zeggen van wie. Het geld, 500 euro, had hij gepind nadat hij dat had verdiend met werken.

De 21-jarige verdachte zou in april vorig jaar ook de vriend van zijn zus hebben mishandeld. Dat gebeurde in Hoogezand. Na die mishandeling trok hij zijn zus in zijn auto. Hij kneep haar keel dicht en trok haar aan haar haren. Ook zou de man betrokken zijn geweest bij een autobrand aan de Unikenstraat in Stadskanaal in januari 2017.

Het OM vindt dat de 500 euro terug moet naar de agent. De uitspraak in deze zaak is over twee weken.