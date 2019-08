Wietkwekers uit Veenkolonieën hopen staatswiet te mogen kweken

Nu duidelijk is dat de gemeente Groningen meedoet aan de proef waarbij coffeeshophouders alleen nog 'staatswiet' mogen verkopen, is de vraag wie de wiet straks mag kweken. Twee anonieme investeerders uit Oost-Groningen zijn al langer geïnteresseerd.

Jacob Zwinderman, die namens die investeerders spreekt, is hoopvol. 'We zijn al drie jaar bezig om één van de telers te worden.'

Wietfabriek

De plannen voor een wietfabriek zijn volgens Zwinderman in een vergevorderd stadium. 'Er is een businessplan, en ook de kennis is in huis.'

Volgens Zwinderman zijn er al meerdere gesprekken geweest met de Groningse burgemeester Den Oudsten, en staat ook voor vrijdag een gesprek op het programma.

Coffeeshophouders

Zwinderman snapt wel dat coffeeshophouders huiverig zijn voor de legale wiet. Dat is de enige wiet die zij straks nog mogen verkopen: de illegale wiet die nu nog over de toonbank gaat, is dan echt niet meer toegestaan. Alleen de zaak sluiten of verkopen zijn alternatieven.

Zwinderman denkt dat wietgebruikers niet bang hoeven te zijn dat hun favoriete wietsoort straks niet meer te koop is. 'Het gaat uiteindelijk om smaak. Als de coffeeshophouders bij ons komen proeven, merken ze het verschil tussen de huidige wiet en de staatswiet niet.'

2021

De wietproef moet in 2021 van start gaan, en duurt vier jaar. Zwinderman verwacht dan ook te kunnen leveren. 'Mochten we echt toestemming krijgen om te gaan produceren, dan is de eerste wiet binnen acht maanden klaar.'

