Kleindierpark Bellingwolde heeft andere locatie op het oog

'We hebben een locatie aangedragen bij de gemeente. Zij gaan nu kijken wat er mogelijk is', vertelt Alexander Knoth van Kleindierpark Bellingwolde.

Afgelopen donderdagmiddag had hij een gesprek op het gemeentehuis over de toekomst van het dierenpark met zo'n twintig verschillende exotische dieren.

Rustige woonwijk

Het Kleindierpark wil vaker open, want op dit moment mag dat slechts zes dagen per jaar. 'De gemeente is van mening dat deze locatie niet geschikt is om vaker dan zes dagen in het jaar open te zijn. Vooral omdat we hier in een rustige woonwijk zitten', vertelt Knoth.

Locatie geheim

Knoth wil niet zeggen welke locatie hij op het oog heeft. 'Ik wil niet dat anderen er een loopje mee gaan nemen. Er zijn altijd andere ondernemers met goede ideeën die zo'n locatie ook goed kunnen gebruiken.'

'De locatie is op dit moment van de gemeente en zou mogelijk wegbezuinigd worden. Als dat het geval zou zijn, dan zou het mogelijk herbestemd kunnen worden. Dan kunnen we er misschien iets met dieren doen', legt Knoth uit.

Perfecte locatie, maar...

De eigenaar van het Kleindierpark is erg positief over de locatie. 'Het ligt mooi in het buitengebied en is goed toegankelijk. Het zou eigenlijk de perfecte locatie zijn', vertelt Knoth. 'Maar het probleem is dat er op dit moment niet gewoond mag worden.'

Wonen bij de dieren

De eigenaar van het Kleindierpark wil namelijk dichtbij de dieren blijven wonen. Het is een vereiste. 'Het zou een belemmering kunnen vormen voor specifiek die locatie.'

Beide partijen gaan nu uitzoeken wat er mogelijk is en of er eventueel toch gewoond kan worden. Volgende week hoopt Knoth meer informatie te krijgen van de gemeente.

De gemeente denkt mee

De gemeente Westerwolde laat weten dat ze een goed gesprek hebben gehad met Knoth en zegt mee te willen denken over een nieuwe locatie van het Kleindierpark. De gemeente staat positief tegenover de plannen, 'maar wel op de juiste locatie'.

Lees ook:

- Ondanks tegenvallers volop geloof in mooie toekomst Kleindierpark

- Gemeente wil meedenken over nieuwe locatie Kleindierpark Bellingwolde