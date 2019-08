Pekelder verkrachtte en misbruikte 14-jarig meisje meerdere keren

Daarvan is één jaar voorwaardelijk. Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) donderdag voor de rechtbank in Groningen.

De man zou vanaf 1 oktober 2016 in Nieuwe Pekela een meisje meerdere keren hebben verkracht met gebruik van attributen. Het meisje, toen 14 jaar, moest van de man filmpjes van zichzelf maken en versturen. Dat ging 2,5 jaar door, tot begin maart van dit jaar.

Muziekstukken

De verdachte was destijds 37 jaar oud. Hij kende het meisje al een tijdje via een muziekvereniging. Hij had het meisje gevraagd of ze wel eens naar mooie muziekstukken wilde luisteren.

Dat gebeurde op zijn zolderkamer. Het contact breidde zich uit. De man bouwde zo een band op met het meisje.

Privéhoertje

Wat aanvankelijk met een 'fotootje van de borsten' van het meisje begon, eindigde in het maken van honderden foto's en filmpjes van onder meer de handelingen die de man bij het meisje verrichtte. Ook moest ze handelingen bij zichzelf uitvoeren. Daarbij werden diverse attributen gebruikt. Volgens de officier ging de man op een geraffineerde manier te werk.

De verdachte zou bij de verplichtingen geestelijke druk hebben uitgeoefend op het meisje. Daarbij zou de man het meisje 'zijn privéhoertje' hebben genoemd. De handelingen gebeurden niet alleen bij de verdachte thuis, maar ook in zijn auto en een paar keer bij het meisje thuis. Volgens deskundigen kunnen de feiten volledig aan de man worden toegerekend.

Tot god gebeden

De Pekelder had zelfs tot god gebeden om te vragen waarom hem dit gebeurde. Dat zei hij tegen de rechters. Volgens deskundigen legt hij de ernst van de zaak buiten zichzelf.

Alsof hij het over een tweede persoonlijkheid heeft, zei de officier. Die was er kort over: 'Het meisje is slachtoffer, en de verdachte hier is de dader. Klaar.' Het meisje zou door toedoen van de verdachte in een situatie zijn gekomen waardoor ze geen 'nee' meer kon zeggen tegen de man.

Contact en gebiedsverbod

Het slachtoffer deed uiteindelijk aangifte. Bij haar is PTSS vastgesteld. Daarvoor wordt het meisje behandeld. Ze diende een schadevergoeding van ruim 8000 euro in. Dat bedrag zou de Pekelder ook moeten betalen, dat vindt de officier. Die eiste ook een algeheel contact- en gebiedsverbod voor de man.

Ook moet de man, met verder een blanco strafblad, meewerken aan behandelingen. 'Maar voor het zover is, moet hij een lange celstraf uitzitten.'

De raadsman pleitte voor vrijspraak van verkrachting. 'Mocht de rechtbank alle feiten bewezen vinden, dan is vier jaar cel echt een brug te ver.'

Gesloten deuren

De strafzaak werd donderdag pas laat op de middag behandeld. De rechtbank boog zich lang over een beslissing om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Dit, vanwege de media-aandacht. Daar had de raadsman van de verdachte om gevraagd. Maar de rechtbank ging hier niet in mee.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.