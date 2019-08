Nortica-gedeelte in Wildlands krijgt opnieuw een metamorfose

Een bord over de werkzaamheden (Foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Het gedeelte Nortica in dierenpark Wildlands ondergaat binnenkort opnieuw een metamorfose.

De grootste ingreep betreft het oude pinguïnverblijf. Nu de pinguïns verhuisd zijn naar de doorsteek bij de ijsberen, is het tijd voor nieuwe dieren bij hun oude verblijf. Zo komt er een grote vogelkooi. De brug verandert in een houten huis en aan de andere kant komen wasberen en stinkdieren. Ook wordt de horeca verderop in Nortica onder handen genomen en de Terra Explorer verdwijnt.

'Vorig jaar november hebben we onze nieuwe strategie aangekondigd met de wens voor meer dieren in het park', zegt interim-directeur Erik van Engelen. 'Ik ben blij dat de bouwvak nu voorbij is en we weer verder kunnen.'

In november klaar

Deze nieuwe verbouwing moet in november klaar zijn. Ook het kompasplein na de ingang van het park wordt onder handen genomen, begin 2020. Daar komen in ieder geval dieren, maar wat er precies komt, is nog niet duidelijk.

Bezoekersaantallen

Al deze veranderingen hebben te maken met het nieuwe bedrijfsplan om de boel weer op de rit te krijgen in Wildlands. Het park draaide miljoenen euro's verlies, mede doordat het aantal bezoekers achterbleef. Na de opening van 2016, waarin er 1,3 miljoen mensen kwamen, liep dat via één miljoen in 2017 terug naar 855.000 vorig jaar.

Verlies

Maatregelen zijn nodig en de gemeente Emmen stak eind vorig jaar opnieuw de helpende hand toe om het tij te keren. Het park draait, zoals aangekondigd, de komende jaren nog verlies, maar moet over een paar jaar in de zwarte cijfers belanden.

'Vorig jaar draaiden we 8,5 miljoen euro verlies. Dat kan je nooit in een jaar wegpoetsen. Dit jaar draaien we ook nog een paar miljoen euro verlies, maar het lijkt positiever uit te vallen dan voorspeld. Eind dit jaar weet ik de exacte cijfers', aldus Van Engelen. Ook qua aantal voorspelde bezoekers, 940.000 mensen, loopt het park in de pas.

'Maar wat ik belangrijker vind, is het sentiment', zegt de interim-directeur. 'We zijn naar een bezoekersbeoordeling van een 6,5 op Zoover, naar een 8.1 gegaan.'

Nu zegt dat natuurlijk niet alles, maar het is voor het park belangrijk volgens Van Engelen. 'Ook bekijken we per uur de bezoekerscijfers. Niet alleen ik, maar vele collega's met mij.'

Blijven, of niet?

Van Engelen is sinds vorig najaar interim-directeur, na het vertrek van Frankwin van Beers. En of hij langer blijft dan de gestelde datum van eind dit jaar? 'Wie weet. Binnenkort heb ik een gesprek met de Raad van Commissarissen. Het bevalt van beide kanten goed, dus ik maak binnenkort bekend of ik blijf.'

